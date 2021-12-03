Маск допустил банкротство SpaceX из-за проблем с разработкой двигателей

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Hairless 03 Декабря 2021 в 08:13:45
Американской компании SpaceX грозит банкротство, если разработчикам не удастся ускорить производство двигателей Raptor для ракеты-носителя Starship. Об этом в письме сотрудникам сообщил глава компании Илон Маск, передает CNBC.
Как отмечает телеканал, миллиардер описал «ужасную ситуацию» в корпоративном электронном письме на следующий день после Дня Благодарения (25 ноября в 2021 году). В своем обращении Маск написал, что планировал взять отпуск на День благодарения, однако, обнаружив проблемы с производством двигателей, заявил, что лично будет работать на производственной линии до вечера пятницы, 3 декабря, или вовсе до конца следующих выходных. «Нам нужны все руки, чтобы оправиться от того, что, откровенно говоря, стало катастрофой», — написал он.
По словам Маска, кризис в производстве Raptor «намного хуже, чем казалось несколько недель назад». «Мы столкнемся с реальным риском банкротства, если в следующем году мы не сможем достичь частоты полетов Starship хотя бы раз в две недели», — добавил бизнесмен.
Как отмечает CNBC, письмо Маска более подробно раскрывает ситуацию с уходом вице-президента SpaceX по двигательным установкам Уилла Хелтсли, произошедшей ранее в этом месяце. По данным телеканала, он был отстранен от разработки Raptor перед тем, как уйти из компании. Процесс разработки и производства Raptor возглавил Джейкоб Маккензи. Маск в своем письме отметил, что руководство SpaceX с момента ухода Хелтсли «копается в проблемах программы и обнаружило, что обстоятельства намного более серьезны», чем Маск ранее предполагал.
SpaceX на момент публикации не ответила на запрос CNBC. Хелтсли отказался от комментариев.
Raptor — двигатель закрытого цикла с полной газификацией компонентов топлива, работающий на жидких метане и кислороде. Его планируется применять на космическом корабле Starship и ускорителе Super Heavy. Закрытый цикл использовался на главных двигателях американских «Шаттлов» и в нескольких советских и российских ракетных двигателях, например, РД-170, РД-180 и РД-191. Маск в прошлом году говорил, что ему «следует отдать должное» советским наработкам по двигателям времен 1980-х. По его словам, они послужили поводом, для того чтобы разработчики ракетных двигателей Raptor решили использовать вместо водорода смесь жидких метана и кислорода.
https://www.rbc.ru/technology_and_media/30/11/2021/61a677559a794721944f0020
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