23-летний казахстанец попал в список самых умных людей мира

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danilov 09 Декабря 2021 в 14:24:53
Двадцатитрехлетний парень является членом международной ассоциации "Менса", которая объединяет людей со всего мира с самым высоким IQ.
Алдияр впервые услышал о "Менсе" в 2016 году, после вступления туда первого казаха Димаша Адилета.
"Еще тогда, будучи школьником-отличником, я захотел попробовать сдать официальный тест на IQ. К моему сожалению, я узнал, что в Казахстане это сделать невозможно. Мне пришлось забыть про это на пять лет", – рассказывает Алдияр Семедьяров.
Два месяца назад Алдияру удалось сдать официальный IQ-тест, он проходил в оффлайн-формате. На выполнение заданий из 45 вопросов дается 20 минут. Спустя неделю он получил письмо от "Менсы", где ему сообщили о принятии в организацию. Его коэффициент интеллекта превосходит 135 по шкале Векслера – этот показатель выше, чем коэффициент интеллекта у 99% населения планеты.
"Сказать, что я был удивлен, это ничего не сказать. Первые дни я не верил в это. Осознание пришло лишь тогда, когда мне открыли аккаунт в их сети, прислали членскую карточку и напечатали мое имя в следующем выпуске ежемесячного журнала "Менса", – поделился он.
Отметим, "Менса" – крупнейшая и самая известная организация для людей с высоким коэффициентом интеллекта. Тест сдают в присутствии наблюдателей. Организация имеет национальные группы в 50 странах мира, а количество членов превышает 120 тыс. человек из примерно 100 стран. Основан клуб в 1946 году. Основными целями организации являются поддержка и развитие интеллекта на пользу человечества, поддержка исследований природы, предоставление членам общества среды, дающей им возможность интеллектуального развития.
Алдияр Семедьяров родился и вырос в Актау. В 2016 году он окончил школу-гимназию №4 со знаком отличия "Алтын белгі". На ЕНТ он набрал 124 балла.
Алдияр - призер республиканских олимпиад по физике. Учился в Назарбаев университете и во время обучения побывал в США по программе Work&travel, на летнем семестре по обмену в University at Buffalo, а также в Германии на исследовательской стажировке в Leibniz University of Hannover.
В 2020 году поступил на магистратуру в федеральный технологический институт ETH Zurich Швейцарии по специальности "Электрическая инженерия".
"Моим мотиватором является выражение: "Твоя жизнь сейчас – это результат того, что ты делал год назад. Твоя жизнь через год будет результатом того, что ты делаешь сейчас. Действуй соответственно". Работайте на свое будущее и верьте в себя", – подытожил Алдияр.
https://ru.sputnik.kz/society/20211209/18866700/23-letniy-kazakhstanets-popal-v-spisok-samykh-umnykh-lyudey-mira.html
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