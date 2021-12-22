О месте строительства АЭС

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danilov 22 Декабря 2021 в 15:18:01
"Поселок Улкен - это наиболее удобная площадка с точки зрения топографии электрической национальной сети. Там находится возможность достаточно разветвленной линии 500 киловольт, там находится ключевая подстанция – Юг-ГРЭСС 500. Эта площадка достаточно удобная. И при размещении там базовой мощности обеспечится и стабилизация транзита электроэнергии Север - Юг, и возможность перераспределения электроэнергии как в Центральный-Казахстан – Караганда, так и по транзиту Север - Юг в южные регионы Казахстана", - сказал Саткалиев.
По его словам, есть несколько предложений от ключевых производителей оборудования для АЭС.
"Есть предложения от России, Китая, Франции, два предложения от американских производителей оборудования. При принятии решений будет учитываться весь спектр – безопасность применяемых технологий, количество построенных таких оптимальных практик эксплуатации атомных реакторов, а также вопрос стоимости цены, возможность локализации топлива в Казахстане", - добавил Саткалиев.
Отметим, что некоторые казахстанцы против строительства АЭС в стране. Президент обещал, что в этом вопросе будут учитываться мнения граждан.
Для справки: Улькен - это поселок-призрак, множество домов здесь никогда не были заселены жителями. Населенный пункт основали в 1984 году для работников будущей Южно-Казахстанской ГРЭС, однако позже планы по строительству предприятия свернули. В итоге Улькен стал небольшим рыбацким селом, с 1999 по 2009 год его население сократилось в два раза.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 22.12.2021 в 15:36:56 # 787935
комментарии интересные.
отношение к энергетике. В частности, мои персональные поздравления пользователям "titus" под никами Zoggyla и Ал!