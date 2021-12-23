Облученные страхом

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danilov 23 Декабря 2021 в 18:58:30
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23.12.2021 в 20:30:19
# 787978
Средневековье!
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старик
23.12.2021 в 21:13:44
# 787982
"Раньше такого не было"! У меня тоже раньше не болели колени и спина, а сейчас болят. Проклятые антенны!
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