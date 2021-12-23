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Наука и техника
Облученные страхом
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danilov 23 Декабря 2021 в 18:58:30
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  RFA 23.12.2021 в 20:30:19   # 787978
Средневековье!
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  старик 23.12.2021 в 21:13:44   # 787982
"Раньше такого не было"! У меня тоже раньше не болели колени и спина, а сейчас болят. Проклятые антенны!
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