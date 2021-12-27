Состоялся запуск мега-завода Uzbekistan GTL стоимостью $3,42 млрд

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danilov 26 Декабря 2021 в 22:47:35
Завод будет перерабатывать 3,6 миллиарда кубометров газа в год и производить:
▪️ 724 тысячи тонн дизельного топлива;
▪️307 тысяч тонн авиакеросина;
▪️437 тысяч тонн нафты (вещества, получаемого при перегонке нефти);
▪️53 тысячи тонн сжиженного газа.
Ежегодно на комплексе GTL будет производиться импортозамещающая продукция в виде нефтепродуктов и углеводородного сырья на общую сумму до 1 млрд. долларов в год.
Общая стоимость проекта GTL по производству синтетического жидкого топлива составляет 3,42 млрд. долларов США.
Следует отметить, что в мире такие заводы были построены лишь в 4 странах — Катаре, Нигерии, ЮАР и Малайзии.
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