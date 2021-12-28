В Атырау завершено основное строительство ГХК

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danilov 29 Декабря 2021 в 16:09:05
На газохимическом комплексе (ГХК) Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. (KPI) в Атырауской области завершено основное строительство завода, который будет производить более 65 различных марок полипропилена, сообщили в пресс-службе KPI.
Согласно сообщению компании, 27 декабря новый завод принял 1ю партию пропана с месторождения Тенгиз.
Также в ноябре 2021 г. на предприятие поступил азот и сухой сжатый воздух.
Летом компания приняла электроэнергию на главную понижающую подстанцию, а позже и первично обессоленную, деминерализованную и техническую воду от Karabatan Utility Solution.
Таким образом, завод завершил прием всех энергоресурсов, необходимых для пуско-наладочных работ и последующего запуска производства.
Генеральным подрядчиком выступила китайская компания CNCEC, а в строительно-монтажных работах принимали участие более 40 казахстанских компаний.
Строительство не останавливалось, несмотря на пандемию.
В компании отмечают, что благодаря применению нестандартных решений, а также поддержке Правительства и руководства Фонда Самрук-Казына удалось сохранить темпы работ, не выходя за рамки бюджета.
Мощность комплекса составит 500 тыс. т/год полипропилена.
Сырье - пропан - поставляется на площадку комплекса железнодорожным транспортом в вагон-цистернах.
На эстакаде смонтировано оборудование герметичного слива американской компании EMCO WHEATON, а перекачивать его будут компрессоры итальянского производителя SIAD.
В среднем за сутки сливаются 72 вагона общим объемом 2,3 тыс. т.
Резервуарный парк состоит из 4 емкостей хранения, изготовленных в Южной Корее.
Каждый резервуар длиной 42 м вмещает 2,5 тыс. м3 пропана.
В реализации проекта были задействованы крупные компании-лидеры с мировым именем, такие как Siemens, MAN, SGS, Air Liquide, Mitsubishi и другие.
Для наладки высокотехнологичного оборудования и обучения работе с ним операторов в Атырау приезжали шеф-инженеры заводов-изготовителей.
В проекте KPI применены современные технологии - это позволит предприятию стать полностью цифровым.
Складские операции, такие как упаковка продукции, складирование и погрузка в авто и железнодорожный транспорт будет осуществлять специальная робототехника без участия людей.
На предприятии отмечают, что производство полностью соответствует всем экологическим требованиям.
Сырьем является уже очищенный от вредных примесей пропан, который по производственной цепочке преобразуется в пропилен, а далее в полипропилен.
В ходе этих процессов исключено образование опасных вредных веществ, таких как сероводород, сернистый ангидрид и ароматические углеводороды.
Благодаря реализации этого проекта КазМунайГаз осваивает новое направление - более глубокую переработку углеводородов.
Еще одним важным моментом является стратегическое партнерство по реализации проекта с крупной российской нефтехимической компанией СИБУР.
https://neftegaz.ru/news/Gazohimija/718866-v-atyrau-zaversheno-osnovnoe-stroitelstvo-gkhk/
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