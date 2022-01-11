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Наука и техника
В США человеку успешно пересадили свиное сердце
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GoodZone 11 Января 2022 в 13:10:00
В США человеку успешно пересадили сердце генетически модифицированной свиньи, передает РИА Новости.

По данным издания New York Times, это первая успешная трансплантация свиного сердца человеку. Восьмичасовая операция была проведена в Балтиморе 7 января, и, по словам хирургов медицинского центра Университета Мэриленда, 10 января пациент чувствовал себя хорошо.

У 57-летнего реципиента опасное для жизни заболевание сердца, а пересадка органов от генетически модифицированной свиньи "дает надежду сотням тысяч пациентов с отказавшими органами".

Врачи наблюдают пациента на предмет возможного отторжения, как сообщается, такое происходит даже при трансплантации человеческих органов.

В октябре прошлого года американские хирурги впервые пересадили человеку почку генно-модифицированной свиньи.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 11.01.2022 в 13:47:12   # 788607
Я знаю людей которые родились с таким сердцем. И оно управляет всем организмом, включая мозги.
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  Пастафариан 11.01.2022 в 17:52:11   # 788623
Сердце вырезали, а остальное куда
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