В США человеку успешно пересадили свиное сердце

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 11 Января 2022 в 13:10:00
По данным издания New York Times, это первая успешная трансплантация свиного сердца человеку. Восьмичасовая операция была проведена в Балтиморе 7 января, и, по словам хирургов медицинского центра Университета Мэриленда, 10 января пациент чувствовал себя хорошо.
У 57-летнего реципиента опасное для жизни заболевание сердца, а пересадка органов от генетически модифицированной свиньи "дает надежду сотням тысяч пациентов с отказавшими органами".
Врачи наблюдают пациента на предмет возможного отторжения, как сообщается, такое происходит даже при трансплантации человеческих органов.
В октябре прошлого года американские хирурги впервые пересадили человеку почку генно-модифицированной свиньи.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 11.01.2022 в 17:52:11 # 788623