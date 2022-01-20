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danilov 20 Января 2022 в 22:18:32
Комментарии, по рейтингу, по дате
Но иммунитет поддерживать надо и нужно. Особенно кому за 50 . Поддерживаю !
Это видео админ уже выкладывал. Помню это лишь потому что в каментах был мини-баттл. Кому-то не понравилось, что она в европах учится и работает и ее сравнение с российской медициной не в пользу прекрасной и великой.
Danilov 21.01.2022 в 09:21:43 # 789346
Включаем фоном вместо музыки. Занимаемся своими делами и слушаем. Два часа пролетают незаметно