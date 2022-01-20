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Наука и техника
Иммунитет
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danilov 20 Января 2022 в 22:18:32
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 20.01.2022 в 22:33:49   # 789341
Продолжительность 2 часа семь минут. Смотреть не стал.
Но иммунитет поддерживать надо и нужно. Особенно кому за 50 . Поддерживаю !
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  walker 21.01.2022 в 06:26:08   # 789343
Дарья - умница. Доходчиво все объясняет.

Это видео админ уже выкладывал. Помню это лишь потому что в каментах был мини-баттл. Кому-то не понравилось, что она в европах учится и работает и ее сравнение с российской медициной не в пользу прекрасной и великой.
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  Danilov 21.01.2022 в 09:21:43   # 789346
Walker, это свежее видео. Часть вторая.
Включаем фоном вместо музыки. Занимаемся своими делами и слушаем. Два часа пролетают незаметно
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