Росатом и Киргизия договорились о сотрудничестве в сооружении атомной станции малой мощности

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 21 Января 2022 в 23:02:41
Об этом сообщила пресс-служба Росатома.
Стороны подписали меморандум о сотрудничестве в сооружении АЭС.
Подписание документа состоялось в рамках Всемирной выставки Экспо-2020 в рамках российского Дня АСММ (атомных станций малой мощности).
Росатом и Киргизия также будут сотрудничать в развитии ядерной инфраструктуры Республики и работать над повышением квалификации научно-технического персонала в различных областях мирного использования атомной энергии.
АЭС построят на базе реакторной установки РИТМ-200Н на территории Киргизии.
В Росатоме назвали сооружение малых АЭС одним из приоритетов компании, т.к. такие станции в будущем могут внести «вклад в развитие удаленных территорий с замкнутыми энергосистемами».
Комментарии, по рейтингу, по дате