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Наука и техника
Росатом и Киргизия договорились о сотрудничестве в сооружении атомной станции малой мощности
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danilov 21 Января 2022 в 23:02:41
Росатом и Киргизия договорились о строительстве АЭС малой мощности.
Об этом сообщила пресс-служба Росатома.

Стороны подписали меморандум о сотрудничестве в сооружении АЭС.

Подписание документа состоялось в рамках Всемирной выставки Экспо-2020 в рамках российского Дня АСММ (атомных станций малой мощности).

Росатом и Киргизия также будут сотрудничать в развитии ядерной инфраструктуры Республики и работать над повышением квалификации научно-технического персонала в различных областях мирного использования атомной энергии.

АЭС построят на базе реакторной установки РИТМ-200Н на территории Киргизии.

В Росатоме назвали сооружение малых АЭС одним из приоритетов компании, т.к. такие станции в будущем могут внести «вклад в развитие удаленных территорий с замкнутыми энергосистемами».
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