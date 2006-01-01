Армения рассматривает возможность строительства у себя АЭС малой мощности

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danilov 22 Января 2022 в 10:07:55
«Использование современных российских атомных технологий является неотъемлемой частью стабильного энергообеспечения во многих странах мира. Уверен, что дальнейшее сотрудничество по сооружению новых атомных энергоблоков будет важным фактором не только для развития экономики и роста благосостояния Республики Армения, но и для дальнейшего развития крепких добрососедских отношений между двумя нашими странами», - заявил Евгений Пакерманов, президент АО «Русатом Оверсиз».
«Армения внимательно следит за мировыми трендами в области декарбонизации и развитием современных технологий. Единственная в стране Армянская АЭС производит около 40% всей электроэнергии в стране и с 1977 года является чистым и надежным источником энергии. После истечения срока ее эксплуатации мы хотим и дальше иметь атомную энергетику в энергобалансе страны, поэтому в первую очередь рассматриваем современные российские атомные технологии, являющиеся передовыми в мире», - сказал генеральный директор Армянской АЭС Эдуард Мартиросян.
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