Без АЭС Казахстан потеряет экономику – Токаев

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danilov 08 Февраля 2022 в 13:47:06
Он подчеркнул, что нельзя идти на поводу у популистов, которые не разбираются в экономических реалиях, и нужно профессионально разъяснять значение атомной энергетики. Как напомнил глава государства, Казахстан столкнулся с регулярными перебоями в работе системы энергоснабжения. И самым ярким примером он назвал недавнее отключение электроэнергии на юге страны.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Токаев это умеет делать....
У нас умудрились "убить" автоматы Калашникова , АЭС для нас это катастрофа .