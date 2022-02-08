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Наука и техника
Без АЭС Казахстан потеряет экономику – Токаев
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danilov 08 Февраля 2022 в 13:47:06
«Проблему энергетической безопасности страны нужно срочно решать. Я не понимаю, почему ответственные лица дипломатично уходят от ответов на вопросы о строительстве АЭС. А ведь нужно прямо сказать: без чистой атомной энергии мы потеряем всю экономику. Не говоря уже об инвестициях, утратим региональное лидерство. Нам позарез нужна электроэнергия, причем, атомная, чистая электроэнергия», - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что нельзя идти на поводу у популистов, которые не разбираются в экономических реалиях, и нужно профессионально разъяснять значение атомной энергетики. Как напомнил глава государства, Казахстан столкнулся с регулярными перебоями в работе системы энергоснабжения. И самым ярким примером он назвал недавнее отключение электроэнергии на юге страны.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 08.02.2022 в 14:19:11   # 790351
если будут строить пускай подальше от густонаселенных регионов и ключевых водных артерий
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  Kukaracha 08.02.2022 в 14:30:35   # 790352
И назовут первую АЭС - касым-жомарт!!!
Токаев это умеет делать....
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  bolatbol 08.02.2022 в 14:50:42   # 790356
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  KAN13 08.02.2022 в 16:39:46   # 790364

У нас умудрились "убить" автоматы Калашникова , АЭС для нас это катастрофа .
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  Konstant 08.02.2022 в 17:36:50   # 790365
И 4НПЗ надо. Когда Европа у себя все угробил по зеленому бензин им продавать бум
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