Россия в 2024 г. планирует запустить завод по выпуску ядерного топлива нового поколения

Тихой сапой идут к новым возможностям. Молодцы, что тут скажешь? Россия уже предлагает коммерческие малые АЭС в плавучем и наземном исполнении. А мы уже лет 15 спорим строить или не строить АЭС и при этом у нас энергодефицит растет...