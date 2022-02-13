Россия в 2024 г. планирует запустить завод по выпуску ядерного топлива нового поколения

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danilov 13 Февраля 2022 в 15:42:50
Пилотную атомную станцию малой мощности на базе реакторной установки РИТМ-200Н планируют ввести в эксплуатацию в 2030 году, говорится в презентации вице-премьера РФ Александра Новака, посвященной федеральному проекту "Новая атомная энергетика, в том числе малые атомные реакторы для удаленных территорий".
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Цитата: GoodZone от 13.02.2022 11:00:56
Тихой сапой идут к новым возможностям. Молодцы, что тут скажешь? Россия уже предлагает коммерческие малые АЭС в плавучем и наземном исполнении. А мы уже лет 15 спорим строить или не строить АЭС и при этом у нас энергодефицит растет...
Тихой сапой идут к новым возможностям. Молодцы, что тут скажешь? Россия уже предлагает коммерческие малые АЭС в плавучем и наземном исполнении. А мы уже лет 15 спорим строить или не строить АЭС и при этом у нас энергодефицит растет...
Зачем так нагло врать то, гудзон?
Никому Россия еще ничего не предлагает, плавучая станция существует в одном экземпляре, а первая российская станция малой мощности только планируется!!! к постройке в Якутии, только к 2030му(40му скорее) и никто никому пока ничего не предлагает, а сами станции малой мощности - проекты СССР 70х , более того, десятилетиями используются в подводном и арктическом флоте...