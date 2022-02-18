Иглоукалывание

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danilov 18 Февраля 2022 в 14:52:22
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Речь пойдет о довольно таки популярной процедуре, а именно, об иглоукалывании. В зарубежных источниках можно увидеть такое словосочетание, как “театр плацебо”, которое хорошо отражает то, что научное сообщество думает о данной манипуляции. Ну вот кроме того, что эффективность её под большим вопросом, так оказывается, она еще может и кого-то лишить жизни.
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Ну "многобукв", как я это люблю, писать в этот раз не буду.
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Просто покажу наглядно на реальных случаях, что данный альтернативный метод "лечения" не является безопасным, несмотря на то, что иголочки то тоненькие, как многие любят говорить. Да, такие последствия на общее количество процедур, редкость, но имеют место быть.
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Случай 1
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Мы видим ярко-красные блестящие кровоизлияния в мягких тканях спины, причем, не только подкожно-жировой клетчатке, но и в мышцах, даже в глубоких. Если смотреть по ходу раневых каналов от игл, видим повреждение и кровоизлияние пристеночной плевры (покрывает внутреннюю поверхность плевральной полости). Видно, что повреждения (минимум два, судя по фото) проникающего характера. Далее видим повреждение самого лёгкого и синюшно-красное кровоизлияние. Для сравнения на след. фото показано, на сколько левого лёгкое сжатое и уменьшенное в размере (воздух из поврежденного лёгкого заполняет плевральную полость и ему ничего не остаётся, как прижаться к своему корню).
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Случай 2
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На данных фото на коже спины видны круглые следы от банок и колотые раны. Далее показана вскрытая грудная клетка, с легкими, которые резко уменьшены в размере и поджаты к корням из-за пневмоторакса. На 6 фото показана положительная проба на пневмоторакс (делается карман мягких тканей груди, в него наливают воду, протыкают в области межреберья, и если выделяются пузырьки воздуха, то проба на положительная, мы имеем воздух в плевральной полости). В этих двух случаях смерть наступила от лёгочной недостаточности.
Случай 3
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Мы имеет колотые раны на животе, проникающие в брюшную полость, по ходу раневых каналов определяются кровоизлияния в ПЖК. Как осложнение ран - фибринозно-гнойный перитонит. Петли кишечника на фото с соответствующими серо-зелёными наложениями. Также на фото зондом показано, что игла вошла аж до корня брыжейки тонкой кишки. Смерть соответственно из-за перитонита.
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Случай 4
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Мы имеем колотые раны на шее, кровоизлияния в мягких тканях по ходу раневых каналов. и Довольно крупное кровоизлияние по ходу блуждающего нерва. Смерть в данном случае наступила от острой сердечной недостаточности, так как стимуляция блуждающего нерва угнетает функцию синусового узла и вызывает брадикардию.
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Вот как бывает. А вам делали данную процедуру? предупреждали о возможных последствиях?
Карина Врач СудМедЭксперт
https://www.instagram.com/p/CaEyGNUAWah/
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