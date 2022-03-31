В каких регионах Казахстана самое низкое качество школьного образования

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Гость 31 Марта 2022 в 12:35:06
По результатам исследований и ЕНТ качество образования в Атырауской, Мангистауской, Алматинской и Туркестанской областях назвали самым низким, сообщила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова.
"Самый большой дефицит педагогов установили в четырёх регионах: Атырауской, Мангистауской, Алматинской и Туркестанской областях. Корреляция нашего исследования говорит о том, что именно в этих областях самое низкое качество образования. По итогам международных исследований PISA-2018, а также результатов ЕНТ мы можем говорить, что результаты в этих регионах значительно разнятся со средними по стране показателями", – сказала Гульмира Каримова.
В этих регионах организовали координационные советы при акиматах областей, при МОН создали конкурсную комиссию для привлечения учителей в области. Участвовать смогут учителя с высшим педагогическим образованием, либо высшим профессиональным, а также лучшие выпускники университетов. Участники должны будут сдать тестирование по своему предмету и написать эссе, а затем пройти собеседование.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: bolatbol от 31.03.2022 09:12:16
Надо жёстко расследовать работу облоно. Почему не производилась проверка качества образования? Если проводилась, то почему такие низкие показатели знаний? Это коррупция, взятки. Но так как доказать нельзя, то уволить всех причастных за некомпетентность. И привлечь к суду за халатность. Только жёсткими методами можно заставить работать на качество образования, а не дутые показатели. Например, какая может быть научная работа школьников, которую требуют? Это профанация. Что за бесконечные олимпиады, которые отвлекают от учебного процесса? Не должно быть ничего, кроме самого образования. И пересмотреть методику обучения, убрать все лишние предметы, увеличивающие нагрузку на детей и дающие наживаться за бюджетный счёт
Надо жёстко расследовать работу облоно. Почему не производилась проверка качества образования? Если проводилась, то почему такие низкие показатели знаний? Это коррупция, взятки. Но так как доказать нельзя, то уволить всех причастных за некомпетентность. И привлечь к суду за халатность. Только жёсткими методами можно заставить работать на качество образования, а не дутые показатели. Например, какая может быть научная работа школьников, которую требуют? Это профанация. Что за бесконечные олимпиады, которые отвлекают от учебного процесса? Не должно быть ничего, кроме самого образования. И пересмотреть методику обучения, убрать все лишние предметы, увеличивающие нагрузку на детей и дающие наживаться за бюджетный счёт
А сам что сидишь за монитором? Выходи, делай, меняй систему. Начни сам. П..здеть, не мешки ворочать.
Как жаль, что люди, лучше знающие как управлять страной, уже работают таксистами, парикмахерами итд.