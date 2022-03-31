В каких регионах Казахстана самое низкое качество школьного образования

Надо жёстко расследовать работу облоно. Почему не производилась проверка качества образования? Если проводилась, то почему такие низкие показатели знаний? Это коррупция, взятки. Но так как доказать нельзя, то уволить всех причастных за некомпетентность. И привлечь к суду за халатность. Только жёсткими методами можно заставить работать на качество образования, а не дутые показатели. Например, какая может быть научная работа школьников, которую требуют? Это профанация. Что за бесконечные олимпиады, которые отвлекают от учебного процесса? Не должно быть ничего, кроме самого образования. И пересмотреть методику обучения, убрать все лишние предметы, увеличивающие нагрузку на детей и дающие наживаться за бюджетный счёт