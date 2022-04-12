Apple начинает производство iPhone 13 в Индии

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 12 Апреля 2022 в 14:21:47
Компания будет изготавливать смартфоны на предприятии тайваньской фирмы Foxconn в городе Сриперумбудур, штат Тамилнад.
Apple переносит некоторые линии производства iPhone из Китая в другие страны. Индия является вторым по величине рынком смартфонов, там же корпорация рассчитывает изготавливать планшеты iPad.
За последнее время для контрактных производителей увеличивается значение Индии, Мексики и Вьетнама, поскольку американские компании рассчитывают диверсифицировать изготовление продукции за пределами КНР.
iPhone 13 стал четвертым в линейке смартфонов Apple, которые производят в Индии. Компания начала изготавливать iPhone SE в стране с 2017 года.
В 2020 году власти Индии приняли закон, который обязывает компании закупать не менее 30% компонентов для своей продукции у местных поставщиков. В том же году в стране повысили ввозные пошлины. Без местного производства смартфонов Apple они бы стали недоступны для большинства жителей Индии ввиду их дороговизны.
https://www.reuters.com/technology/apple-starts-manufacturing-iphone-13-india-2022-04-11/
Комментарии, по рейтингу, по дате