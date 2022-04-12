Axiom Space и SpaceX отправили первый частный экипаж на МКС

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едридмадрид 12 Апреля 2022 в 14:27:21
В качестве командира выступит бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегрия, который сейчас занимает пост вице-президента Axiom. В экипаж также входят второй пилот американец Ларри Коннор, канадский и израильский специалисты Марк Пати и Эйтан Стиббе. Они проведут в космосе 10 дней.
Все члены экипажа начали обучение больше года назад, каждый из участников потратил на это от 750 до 1 тыс. часов. Для участия в полете все астронавты должны иметь степень магистра в областях STEM (наука, технологии, инженерия и математика) и не менее двух лет соответствующего опыта.
Сколько участникам стоил полет, неизвестно. Axiom Space отказывается комментировать сумму. Однако несколько лет назад компания указала цену билета — 55 миллионов долларов на пассажира — и сегодня не оспаривает эту цифру.
Axiom извлекает выгоду из момента, когда SpaceX переходит к новой фазе работы с Crew Dragon. Первоначально SpaceX разработала корабль для НАСА, чтобы доставлять астронавтов агентства на МКС и обратно. С первоначальным контрактом на сумму 2,6 миллиарда долларов и после более чем шести лет разработки SpaceX успешно запустила свой первый экипаж на Crew Dragon в мае 2020 года, отправив двух астронавтов НАСА на МКС.
Сейчас же SpaceX в партнерстве с Axiom использует протоколы и технологии, разработанные для НАСА, чтобы построить отдельный бизнес для частных космических полетов. SpaceX построила четыре корабля Crew Dragon: Endeavour, Resilience, Endurance и Freedom. Каждый из них рассчитан не менее чем на пять полетов. Чиновники SpaceX говорят, что этого должно быть достаточно для нужд НАСА и частных миссий, таких как Ax-1.
В сентябре 2021 года состоялся первый коммерческий полет Inspiration4, который достиг околоземной орбиты. Команду астронавтов возглавил миллиардер Джаред Айзекман, а компанию ему составили детский врач Хейли Арсено, бывшая кандидатка в астронавты НАСА Сиан Проктор и дата-инженер Кристофер Семборбски. В феврале Айзекман купил у SpaceX еще три полета.
Запуск Ax-2 запланирован на начало 2023 года. Во время полета на МКС доставят четырех человек, одного из них выберут по результатам реалити-шоу Who Wants to Be an Astronaut. Старты Ax-3 и Ax-4 планируются на 2023 году или позже. Одного из членов экипажа для четвертого полета выберут на шоу Space Hero.
https://habr.com/ru/news/t/659907/