Физический пуск второго энергоблока состоялся на БелАЭС

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Hairless 26 Апреля 2022 в 16:04:09
«Второй блок — физический пуск осуществлен, и надеемся до конца года сдать его в промышленную эксплуатацию», — сказал Лихачев, выступая во вторник, 26 апреля, в Совете Федерации.
Физическим пуском называется пуск реактора энергоблока. После этого проходят нейтронно-физические исследования его активной зоны на соответствие требованиям проекта. Успешное выполнение этих работ позволит перейти к следующему этапу - энергетическому пуску блока с его включением в энергосистему страны.
БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 – типовой российский проект атомной станции нового поколения «3+». Генподрядчиком строительства АЭС является «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома»). Функции заказчика исполняет РУП «Белорусская атомная электростанция», которое также будет оператором АЭС. В начале ноября 2020 г состоялась официальная церемония запуска БелАЭС. Первый энергоблок БелАЭС принят в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 г (в настоящее время остановлен для планово-предупредительного ремонта. — Прим.ред.), второй энергоблок планировалось запустить в конце февраля – начале марта 2022 г.
https://primepress.by/news/kompanii/fizicheskiy_pusk_vtorogo_energobloka_sostoyalsya_na_belaes_rosatom-43644/
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