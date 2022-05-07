Наглядный пример того, насколько невероятным получился космический телескоп «Джеймс Уэбб»

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danilov 07 Мая 2022 в 11:02:42
( 184.19Кб)
Это коллаж, созданный астрономом Андрашом Гашпаром (Andras Gaspar). На снимке один и тот же участок космоса — часть Большого Магелланового Облака. Самый первый снимок сделан инфракрасным космическим телескопом Wide-Field Infrared Survey Explorer (WISE), запущенным в 2009 году, второй получен телескопом Spitzer, который заработал в 2003 году. И на их фоне фотография James Webb Space Telescope выглядит невероятно чётко.
Учёные рассчитывают, что новая обсерватория позволит раскрыть множество тайн Вселенной, заглянув так далеко в прошлое, как мы ещё не заглядывали.
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Пастафариан 07.05.2022 в 13:29:01 # 797748
Цитата: Dimmon от 07.05.2022 08:26:22
Уэбб, spinlaunch, на эти проекты тратятся деньги сша
Уэбб, spinlaunch, на эти проекты тратятся деньги сша
Quote:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Джеймс_Уэбб_(телескоп)
...
Проект представляет собой результат международного сотрудничества 17 стран, во главе которых стоит НАСА, со значительным вкладом Европейского и Канадского космических агентств.
Ориентировочная стоимость проекта составляет 10 миллиардов долларов (она будет расти по мере эксплуатации телескопа) из которых вклад НАСА оценивается в 8,8 миллиарда долларов, вклад Европейского космического агентства — 850 миллионов долларов, включая запуск, вклад Канадского космического агентства — 165 миллионов долларов[21][прим. 1].
...
Финансирование
Собранный телескоп Джеймса Уэбба во время тестирования развёртывания теплозащитного экрана, 2019 год
Стоимость и сроки проекта неоднократно увеличивалась. В июне 2011 года стало известно, что стоимость телескопа превысила изначальные расчёты по меньшей мере в четыре раза.
В бюджете НАСА, предложенном в июле 2011 года конгрессом, предполагалось прекращение финансирования строительства телескопа[66] из-за плохого управления и превышения бюджета программы[67][68], но в сентябре того же года бюджет был пересмотрен, и проект сохранил финансирование[69]. Окончательное решение о продолжении финансирования было принято сенатом 1 ноября 2011 года.
В 2013 году на постройку телескопа было выделено 626,7 млн долларов.
К весне 2018 года стоимость проекта возросла до 9,66 млрд долларов[55].
...
...
Проект представляет собой результат международного сотрудничества 17 стран, во главе которых стоит НАСА, со значительным вкладом Европейского и Канадского космических агентств.
Ориентировочная стоимость проекта составляет 10 миллиардов долларов (она будет расти по мере эксплуатации телескопа) из которых вклад НАСА оценивается в 8,8 миллиарда долларов, вклад Европейского космического агентства — 850 миллионов долларов, включая запуск, вклад Канадского космического агентства — 165 миллионов долларов[21][прим. 1].
...
Финансирование
Собранный телескоп Джеймса Уэбба во время тестирования развёртывания теплозащитного экрана, 2019 год
Стоимость и сроки проекта неоднократно увеличивалась. В июне 2011 года стало известно, что стоимость телескопа превысила изначальные расчёты по меньшей мере в четыре раза.
В бюджете НАСА, предложенном в июле 2011 года конгрессом, предполагалось прекращение финансирования строительства телескопа[66] из-за плохого управления и превышения бюджета программы[67][68], но в сентябре того же года бюджет был пересмотрен, и проект сохранил финансирование[69]. Окончательное решение о продолжении финансирования было принято сенатом 1 ноября 2011 года.
В 2013 году на постройку телескопа было выделено 626,7 млн долларов.
К весне 2018 года стоимость проекта возросла до 9,66 млрд долларов[55].
...
Quote:
SpinLaunch (с англ. — «СпинЛонч») — американская компания по развитию космических полётов, работающая над технологией безракетного запуска полезной нагрузки (лёгких спутников массой до 200 кг) в космос. В пусковом устройстве используется принцип пращи. На январь 2020 года компания собрала 80 млн долларов, инвесторами стали такие компании, как: Kleiner Perkins[en], Google Ventures, Airbus Ventures, Catapult Ventures, Lauder Partners, а также семьи Джона Дорра[en] и Байерс. В компании работает около 120—180 человек.
так уж и быть перефразирую , именно в такие проекты вкладываются "недружественные" России страны
Цитата: Dimmon от 07.05.2022 08:51:38Тогда почему указал лишь Штаты?
а в чем противоречие? среди инвесторов нет США? тем более они здесь основной инвестор
так уж и быть перефразирую , именно в такие проекты вкладываются "недружественные" России страны
а в чем противоречие? среди инвесторов нет США? тем более они здесь основной инвестор
так уж и быть перефразирую , именно в такие проекты вкладываются "недружественные" России страны
Кстати, давно обратил внимание что "неровно дышишь" к США.
Если что, то в упомянутом проекте используются не только "бабки", но и компоненты с технологиями компаний других стран. Не исключено что и российских.
Ничего что на проект затратили многократно больше запланированного и его чуть было не свернули?
Причем упомянутый проект изначально продвигали военные.
Что несколько позабавило, название пришлось менять вследствие придирок ЛБГТ.
Исходя из упоминания РФ решил уколоть меня "защитой России"? ) Она тебя сильно беспокоит? )))
Покарал для частичной компенсации серийных заценок свинорылого нациста, на которых ты внимания не обращаешь...