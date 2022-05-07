Наглядный пример того, насколько невероятным получился космический телескоп «Джеймс Уэбб»

Цитата: Dimmon от

Уэбб, spinlaunch, на эти проекты тратятся деньги сша Уэбб, spinlaunch, на эти проекты тратятся деньги

https://ru.wikipedia.org/wiki/Джеймс_Уэбб_(телескоп)

...

Проект представляет собой результат международного сотрудничества 17 стран, во главе которых стоит НАСА, со значительным вкладом Европейского и Канадского космических агентств.

Ориентировочная стоимость проекта составляет 10 миллиардов долларов (она будет расти по мере эксплуатации телескопа) из которых вклад НАСА оценивается в 8,8 миллиарда долларов, вклад Европейского космического агентства — 850 миллионов долларов, включая запуск, вклад Канадского космического агентства — 165 миллионов долларов[21][прим. 1].

...

Финансирование

Собранный телескоп Джеймса Уэбба во время тестирования развёртывания теплозащитного экрана, 2019 год

Стоимость и сроки проекта неоднократно увеличивалась. В июне 2011 года стало известно, что стоимость телескопа превысила изначальные расчёты по меньшей мере в четыре раза.

В бюджете НАСА, предложенном в июле 2011 года конгрессом, предполагалось прекращение финансирования строительства телескопа[66] из-за плохого управления и превышения бюджета программы[67][68], но в сентябре того же года бюджет был пересмотрен, и проект сохранил финансирование[69]. Окончательное решение о продолжении финансирования было принято сенатом 1 ноября 2011 года.

В 2013 году на постройку телескопа было выделено 626,7 млн долларов.

К весне 2018 года стоимость проекта возросла до 9,66 млрд долларов[55].

... ...Проект представляет собой, во главе которых стоит НАСА,Ориентировочная стоимость проекта составляет 10 миллиардов долларов (она будет расти по мере эксплуатации телескопа) из которых...ФинансированиеСобранный телескоп Джеймса Уэбба во время тестирования развёртывания теплозащитного экрана, 2019 годСтоимость и сроки проекта неоднократно увеличивалась. В июне 2011 года стало известно, что стоимость телескопа превысила изначальные расчёты по меньшей мере в четыре раза.В бюджете НАСА, предложенном в июле 2011 года конгрессом, предполагалось прекращение финансирования строительства телескопа[66] из-за плохого управления и превышения бюджета программы[67][68], но в сентябре того же года бюджет был пересмотрен, и проект сохранил финансирование[69]. Окончательное решение о продолжении финансирования было принято сенатом 1 ноября 2011 года.В 2013 году на постройку телескопа было выделено 626,7 млн долларов....

SpinLaunch (с англ. — «СпинЛонч») — американская компания по развитию космических полётов, работающая над технологией безракетного запуска полезной нагрузки (лёгких спутников массой до 200 кг) в космос. В пусковом устройстве используется принцип пращи. На январь 2020 года компания собрала 80 млн долларов, инвесторами стали такие компании, как: Kleiner Perkins[en], Google Ventures, Airbus Ventures, Catapult Ventures, Lauder Partners, а также семьи Джона Дорра[en] и Байерс. В компании работает около 120—180 человек.