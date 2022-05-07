Запуск спутника в космос посредством огромной центрифуги на земле.

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danilov 07 Мая 2022 в 11:26:15
На данный момент в вопросах космоса человечество полностью полагается на ракетные двигатели, у которых есть огромная масса недостатков. Но уже много лет учёные и целые компании в разных частях мира работают над альтернативными технологиями запуска объектов в космос. И одна из концепций на днях была успешно испытана.
Компания SpinLaunch решила выбрать технологию, подразумевающую разгон объекта, который нужно вывести на орбиту, посредством огромной центрифуги, размещённой на земле. И ещё в прошлом году компания завершила работу над прототипом такой центрифуги в Нью-Мексико, которая способна запускать объект со скоростью до 1600 км/ч.
С октября SpinLaunch выполнила восемь тестовых полётов, но нас интересует последний, так как в данном случае на запускаемый объект прикрепили камеру. Смотря видео ниже, будьте осторожны, так как картинка очень быстро вращается.
Полёт объекта длился 82 секунды. Была достигнута высота 7,6 км. Само собой, это невероятно далеко от границы космического пространства, но в данном случае речь идёт о прототипе для отработки технологии в целом. Кроме того, компания отмечает, что даже текущий прототип во время этого запуска был задействован лишь на малую часть своей максимальной мощности.
Тесты позволили компании понять, что в целом концепция жизнеспособна. К примеру, электроника выдерживает огромные специфические перегрузки в центрифуге.
Полноценный ускоритель SpinLaunch L100 будет втрое больше, чем текущий A-33. Он будет способен выбрасывать объекты массой до 200 кг со скоростью до 8000 км/ч на околоорбитальные высоты. Правда, для вывода на орбиту и этого будет недостаточно, поэтому речь идёт о запуске небольших ракет, которые при достижении определённой высоты будут включать двигатели. Но для вывода на орбиту нагрузки таким ракетам понадобится небольшое количество топлива.
NASA уже заключило контракт со SpinLaunch, то есть в управлении считают технологию перспективной. Известно, что строительство первого полноценного ускорителя займёт ещё пару лет, а коммерческие запуски компания планирует начать в 2025 году.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 07.05.2022 в 13:24:38 # 797747
Пастафариан 07.05.2022 в 20:51:55 # 797781
Тесты позволили компании понять, что в целом концепция жизнеспособна. К примеру, электроника выдерживает огромные специфические перегрузки в центрифуге.Баки с топливом гораздо менее прочные, особенно по отношению к боковым центробежным силам, а при попытке увеличить прочность необходимо учитывать ограничения забрасываемого веса.
Чисто катапультой до первой космической вследствие тормозного влияния атмосферы, тем более в ее гораздо более плотных нижних слоях, не разгонишь...
Цитата: СССР от 07.05.2022 13:38:36
Хрень полная
Хрень полная
Почему же? Если б этот запуск был сделан твоей любимой райсией, ты бы так не пел? Двуличие во всей красе.
Пастафариан 07.05.2022 в 21:41:54 # 797784
Цитата: Пастафариан от 07.05.2022 15:41:54
Как вы заеба.ли, везде лезете с этой Россией. Взял бы и чухнул на поле боя, а ну да, на титусе дел дох.я, один баб оскорбляет, другой ракеты обзывает, песец полный
Как вы заеба.ли, везде лезете с этой Россией. Взял бы и чухнул на поле боя, а ну да, на титусе дел дох.я, один баб оскорбляет, другой ракеты обзывает, песец полный
В этом и смысл, в нагибании ватноголовых. И если вы так ноете, значит, мы вса делаем правильно.