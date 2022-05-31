В США построят самые большие в мире биореакторы для выращивания искусственного мяса

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danilov 31 Мая 2022 в 11:26:48
По мнению экспертов, этот шаг может стать переломным для отрасли.
Американская компания Good Meat заявила, что в биореакторах будут выращивать более 13 тысяч тонн искусственной курицы и говядины в год. В них будут использоваться животные клетки, поэтому для производства мяса не потребуется забивать скот.
По словам представителей компании, сейчас ведётся строительство 10 новых биореакторов Good Meat, каждый ёмкостью 250 тысяч литров.
Строительство объекта в США должно быть завершено в течение трёх месяцев, их введут в эксплуатацию в конце 2024 года. К 2026 году объём производства достигнет 11 тысяч тонн в год, а к 2030 году — 13 тысяч тонн.
Комментарии, по рейтингу, по дате
А если задуматься, то через энное время это может ожидать всех и везде, если животноводством конкретно не заняться! Хотя сейчас в колбасе тоже не натуральное мясо, особенно в дешевых, но хотя колбаса ведь полуфабрикат, а тут цело мясо, да еще и искусственное!? Интересно, а поедание его на гены не повлияют, не будем потом выглядит вот так: