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Наука и техника
В США построят самые большие в мире биореакторы для выращивания искусственного мяса
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danilov 31 Мая 2022 в 11:26:48
В США объявили о строительстве крупнейших в мире биореакторов для производства искусственного мяса, сообщает The Guardian.

По мнению экспертов, этот шаг может стать переломным для отрасли.

Американская компания Good Meat заявила, что в биореакторах будут выращивать более 13 тысяч тонн искусственной курицы и говядины в год. В них будут использоваться животные клетки, поэтому для производства мяса не потребуется забивать скот.

По словам представителей компании, сейчас ведётся строительство 10 новых биореакторов Good Meat, каждый ёмкостью 250 тысяч литров.

Строительство объекта в США должно быть завершено в течение трёх месяцев, их введут в эксплуатацию в конце 2024 года. К 2026 году объём производства достигнет 11 тысяч тонн в год, а к 2030 году — 13 тысяч тонн.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 31.05.2022 в 12:54:55   # 798614
Пипец - био мясо.
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  jumanjiqz 31.05.2022 в 13:00:43   # 798615
Самый большой!?!? Ну пусть впишут в книгу рекордов Гиннеса!
А если задуматься, то через энное время это может ожидать всех и везде, если животноводством конкретно не заняться! Хотя сейчас в колбасе тоже не натуральное мясо, особенно в дешевых, но хотя колбаса ведь полуфабрикат, а тут цело мясо, да еще и искусственное!? Интересно, а поедание его на гены не повлияют, не будем потом выглядит вот так:

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