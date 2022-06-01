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Наука и техника
Казахстанско-российская интеграция в области образования началась
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danilov 01 Июня 2022 в 11:37:56
Сегодня ректоры КазНУ Жансеит Туймебаев и МИФИ Владимир Шевченко подписали документ об открытии филиала российского Национального исследовательского ядерного университета на базе казахстанского ВУЗа.

Отметим, что уже с сентября МИФИ совместно КазНУ начнут подготовку специалистов в области ядерной физики, лазерных и плазменных технологий, атомной энергетики, нанотехнологий.

Помимо филиала МИФИ в Казахстане в ближайшее время откроются:

• Филиал Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина в Атырау.

• Филиал Московского государственного технического университета им. Баумана в Нур-Султане.
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