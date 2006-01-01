Водород не снижает выбросы СО2, а увеличивает

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danilov 10 Июня 2022 в 16:57:18
Водород не улавливает тепло напрямую, как это делает CO₂. Вместо этого при утечке он запускает серию химических реакций, которые нагревают воздух, действуя как косвенный парниковый газ. Об этом говорится в докладе университета Кембриджа Atmospheric implications of increased Hydrogen use. Хотя водород выходит из атмосферы намного быстрее, чем углекислый газ, который сохраняется на протяжении веков, он может нанести больший ущерб, чем CO2. За 20 лет водород создает в 33 раза больший потенциал глобального потепления, чем равное количество углекислого газа, а за 100 лет – в 11 раз.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1067144/atmospheric-implications-of-increased-hydrogen-use.pdf
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