Кто будет строить АЭС в Казахстане?

«Учитывая отсутствие в мировой практике опыта строительства и эксплуатации реакторов малой мощности, предложенных компаниями NuScale Power и GE-Hitachi, данная технология рассматривается как перспективное направление последующего развития атомной энергетики. Для первой АЭС в Казахстане составлен шорт лист из четырех поставщиков, имеющих проверенные временем реакторные технологии большой мощности с опытом эксплуатации», — сообщили корреспонденту в ведомстве.