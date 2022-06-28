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Наука и техника
Кто будет строить АЭС в Казахстане?
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danilov 28 Июня 2022 в 12:47:59
Был представлен шорт-лист поставщиков для строительства казахстанской атомной электростанции (АЭС).

В гонке участвуют:

• Америка (NuScale Power)
• Америка+Япония (GE-Hitachi)
• Корея (KHNP)
• Китай (CNNC)
• Россия (Росатом)
• Франция (EDF).
Комментарии, по рейтингу, по дате
  vvka 28.06.2022 в 13:22:32   # 799528
Корея (KHNP)
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  toliktommy 28.06.2022 в 13:47:42   # 799531
Quote:
«Учитывая отсутствие в мировой практике опыта строительства и эксплуатации реакторов малой мощности, предложенных компаниями NuScale Power и GE-Hitachi, данная технология рассматривается как перспективное направление последующего развития атомной энергетики. Для первой АЭС в Казахстане составлен шорт лист из четырех поставщиков, имеющих проверенные временем реакторные технологии большой мощности с опытом эксплуатации», — сообщили корреспонденту в ведомстве.

https://qogamnews.kz/?p=9393

В итоге первые две отпадают. Может будет совместный российско-китайский проект с привлечением специалистов из Кореи и Франции? Можно и соседей и друзей уважить.
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  Даун 28.06.2022 в 13:51:23   # 799533
Россия не стоит, а то обвинят в финансирование войны через атомную промышленность
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  Joykin 28.06.2022 в 17:21:38   # 799536
Ставлю на Китай
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  acid 28.06.2022 в 18:25:36   # 799538
Ну ставьте, ставьте не на Россию.
Без штанов оставим и себя, и правнуков.
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