Космический комплекс построят в Нур-Султане

В ведомстве уверяют, что строить космический комплекс будут только казахстанские специалисты с мировым опытом. С этого места можно поподробней? Какой проект в мире реализовали казахстанские специалисты ?Очень интерестно было бы знать фамилии и имена этих людей,Родина должна знать своих героев с мировым опытом!