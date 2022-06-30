Космический комплекс построят в Нур-Султане

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
doodles 30 Июня 2022 в 09:58:49
Стоимость проекта в нацкомпании не уточнили, сославшись на то, что средства на строительство привлекут из частных инвестиций EurasianSpaceVentures. При этом в «Қазақстан Ғарыш Сапары» отметили, что каждый этап возведения комплекса реализуют, используя лучшие мировые технологии.
«По информации EurasianSpaceVentures, уже сейчас получены запросы от ряда компаний о сотрудничестве в сфере разработки космических технологий. Наземный комплекс поможет в проведении модельных исследований космических полётов и научных экспериментов. Вместе с тем, Аэрокосмический комитет считает, что подобные мероприятия позволят развиваться космической промышленности Казахстана, а также увеличить заинтересованность субъектов бизнеса», – рассказали в аэрокосмическом комитете.
В ведомстве уверяют, что строить космический комплекс будут только казахстанские специалисты с мировым опытом. Их уже привлекли к работе. Однако часть специализированного оборудования и программного обеспечения приобретут за рубежом.
Космическая гонка: зачем Казахстану наземный комплекс.
Соседние в Центральной Азии страны уже вплотную включились в космическую гонку. В мае 2022 года в Ташкенте прошла конференция на тему создания и использования спутников. Встречу посетили все крупнейшие мировые производители и операторы космических технологий.
«Партнёры «Қазақстан Ғарыш Сапары» EurasianSpaceVentures подписали соглашения со всеми крупнейшими компаниями, занимающимися космическими проектами в Казахстане. Это и государственные организации, и компании с международным участием, такие как ТОО «Ghalam».
Только благодаря частному и государственному партнёрству, а также привлечению самых современных технологий возможен прорыв в области разработки и реализации космических проектов в стране. Одним из них станет создание наземного экспериментального комплекса для модельных исследований космических полётов и научных экспериментов», – заключили в ведомстве.
В комитете отметили, что модельными исследованиями космических полётов, проведением научных экспериментов и изучением систем жизнеобеспечения за пределами планеты Земля в первую очередь будут заниматься профессионалы в этой области. А уже потом к изучению космоса привлекут туристов и энтузиастов. Отбор команды и требования к ним разработает национальная компания Казахстана при участии иностранной инвестиционной компании.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: звукач от 30.06.2022 11:13:47Ну раз пишут, значит имеются или сейчас никто не за что не отвечает?
В ведомстве уверяют, что строить космический комплекс будут только казахстанские специалисты с мировым опытом. С этого места можно поподробней? Какой проект в мире реализовали казахстанские специалисты ?Очень интерестно было бы знать фамилии и имена этих людей,Родина должна знать своих героев с мировым опытом!
В ведомстве уверяют, что строить космический комплекс будут только казахстанские специалисты с мировым опытом. С этого места можно поподробней? Какой проект в мире реализовали казахстанские специалисты ?Очень интерестно было бы знать фамилии и имена этих людей,Родина должна знать своих героев с мировым опытом!