Строительство АЭС: Токаев поручил изучить опыт Турции

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GoodZone 01 Июля 2022 в 08:43:53
Большое внимание в ходе мероприятия было уделено мерам по развитию безопасной атомной и водородной энергетики в стране.
Глава государства, в частности, привел данные МАГАТЭ, согласно которым на долю атомной энергетики приходится порядка 10 процентов мировых электрогенерирующих мощностей, что делает данный сектор четвертым крупнейшим источником электроэнергии после угля - 36,7 процента, газа - 23,5 процента и гидроэнергетики - 16 процентов.
"Атомная энергетика производит более трети от общего количества низкоуглеродного электричества, сокращая годовые выбросы CO2 примерно на 2 миллиарда тонн, что равнозначно выбросам 400 миллионов автомобилей. В то же время в отношении будущего атомной энергетики доля неопределенности, связанной с различными факторами, достаточно высока. Однако очевидно, что в условиях текущего энергетического кризиса и волатильности цен на энергоресурсы вопросы использования "мирного атома" включены в повестку многих правительств. Так, на фоне геополитической напряженности Международное энергетическое агентство призвало страны Европейского союза отложить закрытие всех АЭС", - заявил он.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что на текущий момент в мире существует более 440 ядерных реакторов в 32 странах и около 20 стран рассматривают возможность строительства на своей территории АЭС, среди которых, помимо Казахстана, такие страны, как Чили, Индонезия, Алжир, Филиппины, Эфиопия, Сенегал и другие.
Вместе с тем Президент считает важным определить шорт-лист поставщиков технологий, где, помимо ценовых параметров, акцент должен быть сделан на надежности технологий.
В продолжение темы Касым-Жомарт Токаев подчеркнул приоритетность повышения образовательной и производственной компетенции.
"Другими словами, мы должны обеспечить подготовку будущих поколений квалифицированных физиков, атомщиков, инженеров и технических специалистов, создать совершенно новую образовательную и производственную базу", - заявил Глава государства.
Президент поручил предметно изучить опыт Турции по строительству АЭС "Аккую".
АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-час в год и будет покрывать до 10 процентов потребности Турции в электроэнергии.
Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил об ожидаемом запуске первого энергоблока АЭС "Аккую" до конца 2023 года.
Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан определился с местом расположения атомной электростанции (АЭС) и изучает технологии от возможных поставщиков.
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