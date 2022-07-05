Восстановление образа девочки неандертальца

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danilov 05 Июля 2022 в 15:39:21
Пещера Складина расположена на правом берегу реки Маас, к юго-западу от деревни Склейн в Бельгии. Это место в 1971 году обнаружили местные спелеологи, которые сообщили археологам о находках каменных орудий в пещере. Раскопки выявили более 10 археологических комплексов. Два из них связаны с неандертальцами, заселявшими пещеру дважды: 42-44 тыс. лет назад и более 120 тыс. лет назад.
Неандертальцы изготавливали каменные и костяные инструменты, использовали кости в качестве топлива; в пещере найдены следы черного пигмента неместного происхождения. Сырье для орудий доставляли с другого берега реки, иногда на значительные расстояния.
В неандертальских слоях залегали многочисленные кости животных со следами разделки, от зайцев до лошадей, быков и медведей. Кстати, в пещере найдены несколько орудий из бедренной кости медведя – по-видимому, ретушеров.
В 1993 году в Складине обнаружили нижнюю челюсть неандертальского ребенка, а позднее – 19 зубов и фрагментов верхней челюсти, принадлежавших тому же индивиду.
Возраст находки определен несколькими методами: термолюминесценция по сталагмитам дала 120 тыс. лет, гамма-спектрометрия нижней челюсти – 127 тыс. лет.
Интересна история определения возраста ребенка: сначала, исходя из развития зубов, антропологи сочли, что ребенок умер в 9-12 лет.
Однако анализ линий роста зубов дал другую картину: коронки моляров ребенка формировались быстрее, чем у современного человека, их скорость развития была ближе паттерну шимпанзе. Исходя из этого, специалисты полагают, что на момент смерти складинскому неандертальцу было около 8 лет.
Этот результат позволяет предположить, что неандертальские дети взрослели быстрее, чем дети Homo sapiens и, вероятно, быстрее достигали половой зрелости.
Согласно изотопному анализу, рацион складинского ребенка более чем на 70% состоял из мяса.
Анализ эмали единственного зуба другого неандертальского младенца, найденного в пещере, показал, что этого ребенка кормили грудью в течение 14 месяцев.
В 2006 году специалистам удалось прочитать фрагменты мтДНК ребенка из Складины – на тот момент это была самая древняя генетическая последовательность человека, полученная учеными. Тогда же генетики убедились, что неандертальцы были не предками современных людей, а лишь «двоюродными братьями».
В 2019 ученым удалось прочесть и ядерную ДНК складинца. Этот ранний неандерталец оказался более близким родственником поздним неандертальцам Европы, чем своему современнику – неандертальцу из Денисовой пещеры.
Череп ребенка из Складины реконструировали, используя другие известные детские черепа неандертальцев.
Реконструкцию внешности складинца выполнила Элизабет Дайнес.
https://antropogenez.ru/
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