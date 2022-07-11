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Наука и техника
1816 - год, когда не было лета и появились чудовища
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danilov 11 Июля 2022 в 07:36:28
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Софруджу
11.07.2022 в 08:54:07
# 800070
Любопытно, хотя не берусь судить, насколько научно
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Пастафариан
11.07.2022 в 10:04:13
# 800072
Это я знал, но много интересного дополнения было и главное приятно слушать было без всяких паразитов ааааа, эээээ, фу бля
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СССР
11.07.2022 в 10:26:42
# 800073
восхитительная барышня
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