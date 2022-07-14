Могилу этого мужчины нашли на заднем дворе ирландского бара

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danilov 15 Июля 2022 в 14:14:19
Скелет пролежал в каменном ящике 4 тысячи лет.
В 2006 году на заднем дворе бара Mc Cuaig's, находящегося в посёлке Черч-Бей на ирландском острове Ратлин, стали строить автостоянку, а обнаружили погребения – два каменных ящика со скелетами, вероятно, относящихся к раннем бронзовому веку. При дальнейших раскопках над могилами была также обнаружена засыпанная яма с человеческими костями, закрытая кусками известняка.
В каменном ящике №1 лежал скелет в скорченном положении, а также декорированный глиняный сосуд, типичный для ирландского бронзового века.
Погребенный был крупным мужчиной, ростом около 185 см, крепкого телосложения, его возраст на момент смерти – 40-50 лет. Явных патологий на скелете не обнаружено, но суставы сильно износились, на позвонках – следы дегенеративного заболевания. Кроме того, согласно анализам, что этот человек страдал от пародонтоза и дефицита железа.
Радиоуглеродный анализ показал, что мужчина жил около 4 тысяч лет назад.
По данным генетического анализа, этот человек принадлежал к гаплогруппе R-L21, распространенной сейчас в Европе. У мужчины были светлые волосы и, вероятно, карие глаза, но при этом в его геноме присутствовала одна копия гаплотипа, связанного с голубыми глазами. Древний житель Ратлина, будучи взрослым, мог без последствий пить молоко, но также был носителем «кельтской болезни» - гемохроматоза.
Источники:
http://www.peterspioneers.com/rathlinqub.pdf
https://guthrie-genealogy.com/tidbits/raithlin-man1/
https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1518445113
https://ancestralwhispers.org/reconstructions/rathlin
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