МГТУ им. Баумана запустил производство высокочистых инертных газов

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danilov 26 Июля 2022 в 10:45:44
Новое производство высокочистого неона, используемого в производстве микроэлектроники для смартфонов, автомобилей и другой техники, запущено в России на базе МГТУ им Н.Э. Баумана.
К концу 2022 года планируется выйти на объем производства около 70 тыс. куб. неона в год, что позволит увеличить долю РФ на мировом рынке этого инертного газа до 10% (сейчас показатель составляет 1%), сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в понедельник на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
В 2023 году объемы выпуска неона на новом производстве должны вырасти в 2,5 раза, в результате Россия сможет обеспечивать до четверти мировых потребностей в неоне. Это заместит объемы, которые ранее поставляли украинские предприятия, сказал Мантуров.
По ксенону и криптону, другим инертным газам, использующимся в производстве чипов, РФ готова будет занять аналогичную долю, сообщил он.
Мантуров отметил, что созданный МГТУ им Н.Э. Баумана комплекс будет работать на отечественных ресурсах неон-гелиевой смеси, которые вырабатываются на воздухоразделительных установках металлургов. По его словам, в РФ расположена почти треть мировых запасов для производства неона.
РФ готова обсуждать с иностранными партнерами поставку конечной продукции - чистых газов из российского сырья, ждет соответствующих заявок от иностранных партнеров, заявил Мантуров.
https://www.interfax.ru/russia/853791
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