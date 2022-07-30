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Наука и техника
Высокая наука
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danilov 30 Июля 2022 в 18:26:11
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 30.07.2022 в 19:53:25   # 801315
С такими женщинами и танцами точно голубым станешь. Поэтому у них столько голубых наверное...
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  Васяй 30.07.2022 в 20:43:47   # 801320
Прошу прощения изучали эпилепсию на ранней стадии?
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  troll 30.07.2022 в 21:59:20   # 801325
современная наука примерно так и выглядит...
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