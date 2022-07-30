Высокая наука

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danilov 30 Июля 2022 в 18:26:11
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NBE
30.07.2022 в 19:53:25
# 801315
С такими женщинами и танцами точно голубым станешь. Поэтому у них столько голубых наверное...
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Васяй
30.07.2022 в 20:43:47
# 801320
Прошу прощения изучали эпилепсию на ранней стадии?
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troll
30.07.2022 в 21:59:20
# 801325
современная наука примерно так и выглядит...
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