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Наука и техника
Американские ученые смогли оживить свинью спустя час после смерти
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danilov 04 Августа 2022 в 17:23:29
Ученые Йельского университета при помощи новой технологии восстановили кровообращение и работу внутренних органов у свиней спустя час после смерти животных, сообщает журнал Nature. Во время эксперимента ученые искусственно спровоцировали остановку сердца у свиней, находившихся под наркозом. Спустя час тело подключали к аппарату, который заменял работу сердца и легких. Поэтапно животному вводилась экспериментальная жидкость OrganEx, которая, как показали результаты, сохранила целостность тканей, остановила гибель клеток и восстановила работу ключевых органов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Орыс 04.08.2022 в 17:44:10   # 801720
Не чё себе, можно убить, замариновать, оживить и свинья до мангала сама дойдет
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  Manitu 04.08.2022 в 19:08:27   # 801729
В фильмах зомби-апокалипсисы так и начинаются.
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