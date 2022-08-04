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Наука и техника
Израильские ученые разработали первые в мире «синтетические эмбрионы»
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danilov 05 Августа 2022 в 19:12:44
В своем новаторском эксперименте израильские специалисты сумели обойти потребность в сперматозоидах, яйцеклетках и оплодотворении.

Ученые из Института Вейцмана в Израиле создали первые в мире «синтетические эмбрионы» мышей.

Об этом сообщает The Guardian.

Исследователи в ходе своей работы обнаружили, что стволовые клетки мышей могут самостоятельно собираться в ранние эмбрионоподобные структуры, с кишечным трактом, зачатками мозга и бьющимся сердцем.

По словам ученых, «синтетические эмбрионы» создаются без оплодотворенных яйцеклеток, что в ближайшей перспективе будет способствовать более глубокому пониманию того, как образуются органы и ткани во время развития естественных эмбрионов.

Исследователи также считают, что работа может сократить количество экспериментов на животных и, в конечном итоге, проложить путь к новым источникам клеток и тканей для трансплантации органов человека. Например, клетки кожи больного лейкемией потенциально могут быть превращены в стволовые клетки костного мозга для лечения его состояния.

«Примечательно, что мы показываем, что эмбриональные стволовые клетки генерируют целые синтетические эмбрионы. Мы действительно в восторге от этой работы и ее последствий», — подчеркнул профессор и куратор исследования Джейкоб Ханна.

https://www.theguardian.com/science/2022/aug/03/scientists-create-worlds-first-synthetic-embryos
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