В ВОЗ рекомендовали вакцинироваться от COVID-19 не больше трех раз

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danilov 19 Августа 2022 в 14:35:40
"Рекомендация направлена на борьбу с пандемией и смертностью среди населения, подверженного высокому риску, но не является общей рекомендацией вакцинировать все население после первого введения бустера, как описано в дорожной карте. Это означает, что это избирательно делается в группах населения, которые, по нашему мнению, подвергаются наибольшему риску", — сказал он на пресс-конференции главной консультативной группы ВОЗ по вопросам вакцин.
По словам ученого, эксперты рекомендовали второй бустер для людей из групп с наивысшим приоритетом через четыре-шесть месяцев после завершения первичной процедуры.
Один из способов вакцинации от COVID-19 — введение двухкомпонентного препарата.
https://ria.ru/20220818/revaktsinatsiya-1810504043.html
В документе, который был опубликован на сайте ВОЗ, впрочем ничего не говорится о запрете второго бустера для людей вне групп риска — скорее в нем говорится об очередности получения вакцины. То есть приоритет рекомендуют отдавать тем, кто в группе риска. К группам риска, в частности, относятся пациенты с болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистыми, метаболическими и некоторыми другими хроническими заболеваниями, а также пожилые люди. Остальные также могут получить свою бустерную дозу, просто позже — если вакцина в дефиците.
О дефиците вакцин говорят уже давно. В августе прошлого года генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус даже просил приостановить ревакцинацию, объясняя этот шаг потребностью обеспечить вакцинацию не менее 10% населения каждой страны. Сейчас ничего не поменялось — в одних странах обеспеченность вакциной выше, чем в других. Поэтому эксперты и рекомендуют отдавать предпочтение вакцинации тех, для кого риски тяжело заболеть выше.
— Этот документ отражает рекомендации, которые, по мнению панели экспертов, важны в текущий момент, но они не подходят под формальные рейтинги качества доказательств, поскольку исследований не очень много, они разного качества, вакцины тоже разные, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Это довольно низкий уровень доказательности, они сами об этом говорят. Смысл в том, что технология, которую мы применяем, должна иметь какую-то пользу. И они говорят, что первичная вакцинация имеет неизмеримо большую пользу относительно второго бустера — в первом случае у нас совсем не было иммунитета и теперь он есть, во втором — мы его повышаем и эффект относительно уже не такой выраженный. К тому же постепенно падает эффективность вакцин в отношении новых штаммов.
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