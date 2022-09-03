Больше английского, математики,химии, физики и биологии

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danilov 03 Сентября 2022 в 11:45:46
«Будут приняты меры по увеличению количества часов обучения английскому языку в 3 классе согласно международной практике с 2024 года и обеспечению учебной нагрузки, необходимой для овладения казахским и русским языками», - сообщил Аймагамбетов.
Кроме того, напомнил он, в своем послании президент поручил отдавать приоритет предметам естественно-математического цикла и языковым дисциплинам. В этой связи, увеличатся часы передметов по математике, физике, химии, биологии, учебные программы будут обновлены.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Lukas от 03.09.2022 09:15:05
Где этот английский и остальные предметы применять, за бугор ехать учиться и там же работать? Современная молодеж без калькулятора в уме складывать и умножать не может. В стране ограниченное количество предприятий, где можно приложить свои знания и чему-то научиться и то устраивают не по уму, а по блату за деньги, потом так же и работают.
Где этот английский и остальные предметы применять, за бугор ехать учиться и там же работать? Современная молодеж без калькулятора в уме складывать и умножать не может. В стране ограниченное количество предприятий, где можно приложить свои знания и чему-то научиться и то устраивают не по уму, а по блату за деньги, потом так же и работают.
Пригодиться может практически в каждой сфере. А на счёт в уме складывать, сейчас даже кассиры в банках считают на калькуляторе, чтобы исключить человеческий фактор.
даже к калькулятору нужно голову приложить чтобы получить правильный результат. Меня до сих пор "восхищают" продавцы, которые чтобы сдачи дать с тысячи калькулятором пользуются. Это не "человеческий фактор", это их элементарной математике не научили в школе. А по поводу калькулятора был у меня один случай показательный. При закрытии отчетного периода вылезла разница в 3 тиына у бухгалтера одного нашего клиента. Мы все персчитали, все проверили - три часа ночи, все устали, на нервах - ну никак не можем найти эти три тиына. И тут кто-то спрашивает бухгалтера, а вы как считаете - она берет калькулятор и начинает складывать и вычитать нужные цифры - показывает, реально не хватает 3 тиына. И тут нас осеняет - у нее на калькуляторе точность стоит 2 знака... Материли ее всей конторой, включая ее непосредственного руководителя. Но этот урок я выучил - "человеческий фактор"...