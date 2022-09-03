Больше английского, математики,химии, физики и биологии

Где этот английский и остальные предметы применять, за бугор ехать учиться и там же работать? Современная молодеж без калькулятора в уме складывать и умножать не может. В стране ограниченное количество предприятий, где можно приложить свои знания и чему-то научиться и то устраивают не по уму, а по блату за деньги, потом так же и работают.