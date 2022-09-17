Китай освоил выпуск 14 нм чипов без импортного EUV-оборудования

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danilov 19 Сентября 2022 в 09:57:22
Год назад публиковали статью о планах крупнейшей микроэлектронной компании континентального Китая SMIC относительно строительства самой большой в стране фабрики. Стоимость этого проекта составила около $9 млрд. Ну и сейчас стало известно о том, что SMIC идет с опережением плана — она наладила выпуск 14 нм чипов, плюс уже осваивает 7 нм и 5 нм техпроцессы. Планов у Китая, в общем-то, громадье громадьё, о чем и поговорим под катом.
14 нм техпроцесс без американских технологий
На днях стало известно о том, что Китаю удалось наладить не только выпуск 28 нм чипов, о чем говорилось ранее, но и 14 нм, вполне современный техпроцесс. Такие чипы подходят для установки в современные устройства, устаревшей эту технологию назвать уже нельзя. Конечно, это не 5 нм и не 3 нм, но все же на основе 14 нм чипов можно разрабатывать вполне себе производительные современные гаджеты — как для массового потребителя, так и для корпоративного сектора. Первой достичь этого уровня удалось компании SMIC, о которой говорилось выше.
Руководитель Шанхайской муниципальной комиссии по экономике и цифровизации Ву Цзиньчэн (Wu Jincheng) заявил о том, что компания и раньше работала с этим техпроцессом, но предыдущие проекты можно было назвать пилотными. А вот сейчас стартовало массовое производство чипов, выполненных по этой технологии.
На достигнутом компания останавливаться не собирается — по словам представителей SMIC, уже сейчас ведутся работы по освоению более современных технологий, включая 7 нм и 5 нм. И сомнений в том, что Китаю это удастся, уже мало у кого возникают. Конечно, TSMC и SAMSUNG перешли на 4 нм, но, как говорится, лиха беда начало. К слову, 7 нм компания начала осваивать еще с год назад, а возможно, и раньше. Так, SMIC выпускала 7 нм чипы для нужд майнеров. Чип не самый новый, он продается, начиная с лета 2021 года. Изображения «вскрытого» чипа, по мнению специалистов из TechInsights, показывают определенную схожесть технологий, которые используется SMIC с технологиями тайваньской TSMC. Но как бы тут большой вопрос, как дела обстоят на самом деле, поскольку вывод был сделан относительно небольшой группой специалистов. Ну а сейчас, насколько можно понять, SMIC перешла на следующий этап.
Получается, что SMIC удалось обойтись без импортного EUV-оборудования, которое власти США запретили поставлять в Китай. Ну или же какими-то путями компания смогла получить это оборудование, что, правда, представляется маловероятным. Поскольку американским компаниям запрещено работать со SMIC, то выполнять сторонние заказы из США она вряд ли будет. Но рынок Китая просто огромен, поэтому тут заказчиков хоть отбавляй. Представители правительства заявляют, что освоение 7 нм техпроцесса идет опережающими план темпами. О 5 нм пока что только осторожно упоминают, что, в общем-то, и правильно — громкие заявление заранее делать не стоит.
Не SMIC единой
Понятно, что эта компания — не единственная, кто активно работает над освоением современных техпроцессов. В Китае хватает и других компаний, которые также получают средства от государства на реализацию масштабного проекта импортозамещения.
В качестве примера можно привести другую корпорацию из Поднемесной. Так, AMEC в 2021 году заявила о разработке собственного оборудования по производству 5-нм чипов. Эта же компания заявила о предоставлении оборудования для обработки 300-мм кремниевых подложек, которое может применяться для широкого спектра техпроцессов — от 65 нм до 5 нм.
Более того, еще одна компания из Китая, HSMC, начала разворачивать производственную инфраструктуру по выпуску 14-нм процессоров, говорилось и о 7-нм техпроцессе.
Есть и другие успехи — так, менее известная Ziguang разработала 512-ядерный процессор, выполненный по 7-нм техпроцессу.
Совместная компания Via Technologies и правительства Китая компания выпустила процессоры KaiXian KX-6780A и KX-U6880A. Плюс еще один чип — процессор KX-6640MA X86 с частотой работы ядра 2,1 ГГц с возможность разгона до 2,6 ГГц.
Ну а Huawei начала строить собственный завод по производству современных чипов. Для начала — процессора, который получил название название Kirin 9006C, он выполнен по 5-нм техпроцессу. Это восьмиядерный чип с частотой работы ядра 3,13 ГГц. Фабрику Huawei строит совместно с SMIC, еще одной достаточно известной компанией из КНР.
Производят в Поднебесной и видеокарты. Весной 2022 года были представлены адаптеры MTT S60 и MTT S2000. Автор проекта — компания Moore Threads, она смогла всего за год пройти путь от идеи до реальных устройств. Что касается карт, то первая предназначена для установки в персональных настольных ПК и высокопроизводительных рабочих станциях, она оснащена 8 ГБ памяти LPGDDR4X. А вот вторая, с 32 ГБ, предназначена для установки в серверах. Техпроцесс — 12 нм, не самый современный, но для поставленной китайцами цели вполне достаточно. Так, MTT S60 неплохо справляется с League of Legends с высокими настройками графики при разрешении 1920х1080 точек (Full HD).
Что дальше?
С высокой степенью вероятности Китай сможет достичь поставленных целей — если не всех, то хотя бы части. Пару лет назад многие эксперты прогнозировали неудачу, но сейчас мнение аналитиков и представителей отрасли изменилось. Если все так и будет, то у США возникнет весьма серьезный конкурент, который сможет оказать очень значительное влияние на рынок современных полупроводниковых компонентов. Нет сомнений, что если Поднебесной удастся разработать современные чипы по 7 нм (речь сейчас не о майнерских компонентах) и 5 нм, то у Китая появится множество заказчиков, которые ранее пользовались услугами компаний, которые зависят от американских технологий. А это может привести к непредсказуемому витку эволюции современных технологий и рынка.
https://habr.com/ru/company/selectel/blog/684094/
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