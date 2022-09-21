Крупнейший инерционный демпфер башни Тайбэй 101 во время землетрясения

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danilov 21 Сентября 2022 в 11:07:30
Тайбэй 101 многофункциональный небоскрёб, расположенный в столице Тайваня — Тайбэе. Этажность небоскрёба составляет 101 этаж, высота — 509,2 м (вместе со шпилем)? сконструирован для эксплуатации в природных условиях, типичных для Юго-Восточной Азии — здесь нередки тайфуны и землетрясения. Инженеры, работавшие над зданием, заявляют, что оно может выдержать порывы ветра до 60 м/с (216 км/ч) и сильнейшие землетрясения, которые бывают в регионе раз в 2 500 лет.
Фирмой Thornton-Tomasetti Engineers вместе с Evergreen Consulting Engineering был спроектирован 660-тонный стальной маятник, являющийся инерционным демпфером колебаний. Его цена составляла 4 миллиона долларов. Подвешенный на 87-91 этажах, маятник колеблется, компенсируя движения здания, вызванные сильными порывами ветра. Его сфера, крупнейшая в мире, состоит из 41 стальной пластины, каждая толщиной 125 мм, что вместе составляет 5,4 м в диаметре. Два других гасителя колебаний, каждый весом 6 тонн находятся на вершине шпиля. Они смягчают удары ветра, действующие на верхнюю часть здания. Энергия колебаний, накопленная демпферами, гасится системой пружин, расположенных под демпферами.