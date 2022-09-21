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Наука и техника
Крупнейший инерционный демпфер башни Тайбэй 101 во время землетрясения
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danilov 21 Сентября 2022 в 11:07:30


Тайбэй 101 многофункциональный небоскрёб, расположенный в столице Тайваня — Тайбэе. Этажность небоскрёба составляет 101 этаж, высота — 509,2 м (вместе со шпилем)? сконструирован для эксплуатации в природных условиях, типичных для Юго-Восточной Азии — здесь нередки тайфуны и землетрясения. Инженеры, работавшие над зданием, заявляют, что оно может выдержать порывы ветра до 60 м/с (216 км/ч) и сильнейшие землетрясения, которые бывают в регионе раз в 2 500 лет.

Фирмой Thornton-Tomasetti Engineers вместе с Evergreen Consulting Engineering был спроектирован 660-тонный стальной маятник, являющийся инерционным демпфером колебаний. Его цена составляла 4 миллиона долларов. Подвешенный на 87-91 этажах, маятник колеблется, компенсируя движения здания, вызванные сильными порывами ветра. Его сфера, крупнейшая в мире, состоит из 41 стальной пластины, каждая толщиной 125 мм, что вместе составляет 5,4 м в диаметре. Два других гасителя колебаний, каждый весом 6 тонн находятся на вершине шпиля. Они смягчают удары ветра, действующие на верхнюю часть здания. Энергия колебаний, накопленная демпферами, гасится системой пружин, расположенных под демпферами.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Joykin 21.09.2022 в 11:35:30   # 803238
Я полагаю можно туда ещё прикрутить систему выработки электроэнергии для здания, за счёт колебаний маятников.
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