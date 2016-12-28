Новосибирский коллайдер будет запущен в 2017 году

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danilov 28 Декабря 2016 в 14:45:08
Оба детектора - КМД-3 и СНД - были модернизированы при поддержке Российского научного фонда (РНФ). "Сейчас мы находимся на этапе получения светимости, - рассказывает кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией ИЯФ СО РАН Дмитрий Шварц. - Оба детектора, установленные на коллайдере ВЭПП-2000, КМД-3 и СНД, заканчивают настройку и калибровку своих систем и уже начали записывать события. Детекторы, кстати, были недавно существенно модернизированы при поддержке гранта РНФ. В частности, были разработаны более совершенные алгоритмы их энергетической калибровки, повышена точность реконструкции частиц, за счет новой электроники возрастет быстродействие систем сбора данных. Все это позволит повысить качество и достоверность получаемой в эксперименте информации. К слову, многие предложенные методики разрабатывались не только на наших установках, но и для калориметров экспериментов Belle-2 и ATLAS в Японии и Швейцарии. До нового года у нас продолжается тестовый режим, но и в этом режиме детекторы набирают данные, а с начала года начнем работать со светимостью и пойдем в область высокой энергии. Мы хотим увидеть, что мы можем получить там, где раньше не хватало позитронов. Хочется узнать, чем мы будем ограничены в новых условиях, при работе инжекционного комплекса".
В 2017 года коллайдер ВЭПП-2000 должен выйти на свои проектные параметры и начать реализовывать новую программу. Электроны и позитроны будут сталкиваться с энергией от 0,3 до 2 ГэВ - именно в этой области энергий начинают рождать пары протон - антипротон и нейтрон - антинейтрон. "Мы сможем детально измерить, чему равна вероятность рождения этих пар при энергии чуть-чуть большей той, которая нужна для их рождения, и наблюдать, как она меняется при повышении энергии до 2 ГэВ. Это даст нам уникальную информацию о структуре протона и нейтрона", - рассказывает кандидат физико-математических наук, заведующий лабораториями ИЯФ СО РАН и НГУ Иван Логашенко.
Кроме того, благодаря работе усовершенствованного коллайдера ученые надеются обнаружить следы новой физики, которая дополнит стандартную модель. Одним из сигналов существования такой новой физики может стать аномальный магнитный момент мюона, тяжелого "близнеца" электрона. Эту величину можно теоретически вычислить с высокой точностью, и измерения на ВЭПП-2000 очень важны для улучшения точности теоретического расчета.
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/87185-usovershenstvovannyjj-novosibirskijj-kollajjder.html