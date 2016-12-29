Toyota отзывает 18.757 Lexus в РФ. Volkswagen отзывает 4.481 автомобиль в России

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едридмадрид 29 Декабря 2016 в 10:42:09
Отзыву подлежат 11.398 Lexus NX 200 и Lexus NX 200t, а также 1.619 Lexus NX 300h, проданные с 11 сентября по настоящее время.
Из-за некорректного программирования блока управления тормозной системы "в ситуации, когда трансмиссия будет находится в режиме "паркинг", существует вероятность того, что автомобиль может начать двигаться вперед или назад, что в свою очередь, может повысить риск возникновения аварийной ситуации", говорится в сообщении.
Сообщение Росстандарта со списком автомобилей доступно по ссылке goo.gl/GjZ0NL.
МОСКВА (Рейтер) - Немецкий автопроизводитель Volkswagen отзывает 4.481 автомобиль Volkswagen в России из-за возможного повреждения аккумулятора давления, говорится в сообщении Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили Caddy, Golf и Jetta, проданные с 2013 по 2016 годы.
"Причиной отзыва стала возможность возникновения... повреждения аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме, - говорится в сообщении компании. - Это приводит к негерметичности в системе и включению сигнальной лампы".
Сообщение Росстандарта со списком автомобилей доступно по ссылке goo.gl/hu1Wzk.
http://ru.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idRUKBN14F0U7
http://ru.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idRUKBN14G10C
Комментарии, по рейтингу, по дате
Nightwalker 29.12.2016 в 10:59:08 # 569793
Цитата: SentriX от 29.12.2016 11:52:57
Жесть конечно 3 года продавали автомобили и только заметили неисправность.
Жесть конечно 3 года продавали автомобили и только заметили неисправность.
И поэтому дают гарантию. За время гарантийного периода, во время эксплуатации как раз выходят такие косяки.
едридмадрид 29.12.2016 в 12:51:40 # 569814
Цитата: titus от 29.12.2016 12:41:23
Бракоделы чертавы! Пусть учатся у АвтоВаза, за что лет ни одного автомобиля не отозвал!
Бракоделы чертавы! Пусть учатся у АвтоВаза, за что лет ни одного автомобиля не отозвал!
про Автоваз , иди своим кентам за пивком расскажи
и про то что " за столько лет ни одного авто не отозвали "
едридмадрид 29.12.2016 в 12:53:36 # 569815
Цитата: titus от 29.12.2016 12:41:23
Бракоделы чертавы! Пусть учатся у АвтоВаза, за что лет ни одного автомобиля не отозвал!
Бракоделы чертавы! Пусть учатся у АвтоВаза, за что лет ни одного автомобиля не отозвал!
чтоб в отличии от некоторых , не пиздец на словах , а тем более шутить за этот пиздешь
вот цифры и факты
" Волжский автозавод объявил о масштабном отзыве — на ремонт должны приехать почти 15 тысяч автомобилей модели Lada Granta, которые были выпущены с апреля 2014 года по настоящее время.
Причина для отзыва оказалась довольно серьезной — на машинах с антиблокировочной системой тормозов возможно перетирание тормозной трубки, которая проходит рядом с тросом сцепления.
На всех проблемных автомобилях будет установлен новый держатель троса сцепления, который исключит контакт троса с тормозной трубкой. При необходимости будут менять и саму тормозную трубку.
С перечнем VIN-кодов автомобилей, подлежащих отзыву, можно ознакомиться на сайте Росстандарта"
едридмадрид 29.12.2016 в 12:54:56 # 569817
"АвтоВАЗ" отзывает 45 тыс. "Грант" "
едридмадрид 29.12.2016 в 13:01:59 # 569819
16 июня 2016 год
В Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) поступила информация от ОАО «АвтоВаз» о проведении добровольного отзыва 7445 транспортных средств Lada Largus. Сведения предоставлены в рамках реализации положений Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании
Отзыву подлежат 7445 автомобиля Lada Largus, реализованных c 16 ноября 2015 г. по настоящее время, с VIN-кодами согласно приложению.
На автомобилях, подпадающих под отзыв возможно оплавление провода реле включения вентилятора охлаждения (для автомобилей в комплектации с двигателем К4М).
Уполномоченные дилеры ОАО «АвтоВаз» уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под указанный отзыв, путем рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Вместе с тем, владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код их автомобиля с прилагаемыми перечнями, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт."