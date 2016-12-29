Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Наука и техника
Минздрав РФ заявил о «фантастическом» результате испытаний препарата от рака
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 29 Декабря 2016 в 10:34:36
В России проходит вторая фаза испытаний первого отечественного препарата, который «показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом». Об этом заявила глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы сейчас на том этапе, когда мы в числе самых передовых стран мира научились делать таргетные, то есть точечные препараты для блокады развития той или иной опухоли», — сказала она.

По ее словам, препарат носит название PD-1. Скворцова рассказала, что у препарата в дальнейшем может быть другое торговое наименование.

Скворцова говорит о препарате, который разработала российская фармацевтическая компания BIOCAD, выяснил РБК. В пресс-службе BIOCAD подтвердили эту информацию, но уточнили, что название препарата ВСD-100. PD-1 — это название белка, который позволяет клеткам злокачественной опухоли «прятаться» от атаки иммунитета человека. BCD-100 блокирует этот белок и позволяет организму уничтожать раковые клетки, пояснили РБК в BIOCAD.

Говорить об эффективности какого-либо препарата во время проведения второй фазы клинических исследований некорректно, полагает исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова. Перед регистрацией и выходом на рынок медикаменты проходят три фазы исследований. Во время первой производитель проверяет безопасность своей разработки, на второй — подбирает дозировку и лишь на третьей доказывает эффективность. Кроме того, до этапа регистрации доходит только один из пяти препаратов, участвовавших в клинических исследованиях, подчеркивает Завидова. Она также отмечает, что BCD-100 согласно реестру разрешений на проведение клинических исследований находится только на первой фазе клинических исследований.

«В задачи Минздрава не входит реклама, пусть и отечественного препарата на этапе его клинических исследований. Ведомство должно оценить уже готовые результаты по итогам всех трех фаз и принять решение, зарегистрировать препарат или нет», — резюмирует она.

По данным Всемирной организации здравоохранения, онкологические заболевания являются одной из основных причин заболеваемости и смертности во всем мире. Так, по данным ВОЗ, в 2012 году зафиксировано 14 млн случаев заболевания, из которых 8,2 млн закончились летальным исходом.

Как прогнозирует организация, в течение ближайших 20 лет число новых случаев онкологических заболеваний возрастет примерно на 70%. По данным ВОЗ, в 2012 году у мужчин чаще всего был диагностирован рак легких, простаты, прямой кишки, желудка и печени, у женщин — молочной железы, прямой кишки, легких, шейки матки и желудка.

Одна треть случаев смерти от онкологического заболевания вызвана пятью основными факторами риска, такие как большая масса тела, недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей, отсутствие физической активности, курение табака и употребление алкоголя, сообщает ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что именно курение табака является самым значительным фактором риска развития онкологии.

РБК
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pooman 29.12.2016 в 10:43:04   # 569785
Ура товарищи!
поощрить | покарать
  Manitu 29.12.2016 в 10:56:36   # 569792
На равне с эффективностью, имеет значение и доступность данного препарата для большинства населения. Будет это средство по карману для всех, или только для больших кошельков.
поощрить (1) | покарать
  KAN13 29.12.2016 в 13:03:14   # 569820

А где наши "хлестуны" с препаратом от анкологии ?.
поощрить | покарать
  Сила 29.12.2016 в 13:17:00   # 569825
Хочется верить в хорошее кончено, но пока с этой болезни сшибают миллионы, даже не знаю, люди же так устроены, готовы похоронить друг друга за бабло....
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь