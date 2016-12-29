Минздрав РФ заявил о «фантастическом» результате испытаний препарата от рака

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danilov 29 Декабря 2016 в 10:34:36
«Мы сейчас на том этапе, когда мы в числе самых передовых стран мира научились делать таргетные, то есть точечные препараты для блокады развития той или иной опухоли», — сказала она.
По ее словам, препарат носит название PD-1. Скворцова рассказала, что у препарата в дальнейшем может быть другое торговое наименование.
Скворцова говорит о препарате, который разработала российская фармацевтическая компания BIOCAD, выяснил РБК. В пресс-службе BIOCAD подтвердили эту информацию, но уточнили, что название препарата ВСD-100. PD-1 — это название белка, который позволяет клеткам злокачественной опухоли «прятаться» от атаки иммунитета человека. BCD-100 блокирует этот белок и позволяет организму уничтожать раковые клетки, пояснили РБК в BIOCAD.
Говорить об эффективности какого-либо препарата во время проведения второй фазы клинических исследований некорректно, полагает исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова. Перед регистрацией и выходом на рынок медикаменты проходят три фазы исследований. Во время первой производитель проверяет безопасность своей разработки, на второй — подбирает дозировку и лишь на третьей доказывает эффективность. Кроме того, до этапа регистрации доходит только один из пяти препаратов, участвовавших в клинических исследованиях, подчеркивает Завидова. Она также отмечает, что BCD-100 согласно реестру разрешений на проведение клинических исследований находится только на первой фазе клинических исследований.
«В задачи Минздрава не входит реклама, пусть и отечественного препарата на этапе его клинических исследований. Ведомство должно оценить уже готовые результаты по итогам всех трех фаз и принять решение, зарегистрировать препарат или нет», — резюмирует она.
По данным Всемирной организации здравоохранения, онкологические заболевания являются одной из основных причин заболеваемости и смертности во всем мире. Так, по данным ВОЗ, в 2012 году зафиксировано 14 млн случаев заболевания, из которых 8,2 млн закончились летальным исходом.
Как прогнозирует организация, в течение ближайших 20 лет число новых случаев онкологических заболеваний возрастет примерно на 70%. По данным ВОЗ, в 2012 году у мужчин чаще всего был диагностирован рак легких, простаты, прямой кишки, желудка и печени, у женщин — молочной железы, прямой кишки, легких, шейки матки и желудка.
Одна треть случаев смерти от онкологического заболевания вызвана пятью основными факторами риска, такие как большая масса тела, недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей, отсутствие физической активности, курение табака и употребление алкоголя, сообщает ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что именно курение табака является самым значительным фактором риска развития онкологии.
РБК
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А где наши "хлестуны" с препаратом от анкологии ?.