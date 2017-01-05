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Nightwalker 05 Января 2017 в 13:48:02
Я вам хочу рассказать о физиологии мужчин.
Как только мужчина созревает, а это происходит примерно в 14 лет, начинают вырабатываться половые гормоны, тут же у мужика начинают работать два маленьких завода по производству спермы.
Первый завод - это яйца.
Второй завод - это предстательная железа.
И если с яйцами худо бедно проблем нет, то с предстательной железой сплошные проблемы.
Дело в том, что предстательная железа вырабатывает жидкую часть спермы, с помощью своих желез. А железы дело такое - они работают круглые сутки. Им плевать есть куда мужику сливать выработанную этими железами продукцию, или некуда. Завод пашет.
Так вообще устроены все железы. Вот слюнная железа, например.
И это вам не сказка, в которой можно сказать - хватит горшочек, больше не вари.
Такой фокус с железами не проходит - их горшочек будет варить круглые сутки. И рано или поздно, если продукция этих желез не будет эвакуирована, скопившийся внутри самих желез секрет, начнет воспаляться и разрушать саму железу.
И все, что вы считаете позорным, а именно то, чем мужчины занимаются в ванной, когда у вас женщины болит голова или когда они устав от ваших бесконечных головных болей идут налево, покупают проституток, трахают ослов и вообще кидаются на все что движется - это не от испорченности и не от моральной неустойчивости - это от жизненной необходимости.
Это как для нас сглотнуть слюну. Естественно и необходимо.
И нифига не смешно, когда приходят к врачам молодые мужчины, которым по 25 - 30 лет, а у них уже простатит.
А потом мы плачем - мужик не тот пошел.
Это не мужик пошел не тот, это бабы давать перестали.
Автор - Валентина Пахман
Комментарии, по рейтингу, по дате
xxxBratanxxx 05.01.2017 в 13:58:48 # 570934
Nightwalker 05.01.2017 в 14:03:58 # 570936
Цитата: xxxBratanxxx от 05.01.2017 13:58:48
Красава Автор!!!! заебали в кабак сводишь хату снимешь в хату везмешь пивас анау мынау а она сука еще мозги ебет а не ты ее полностью с тобой согласен!
Красава Автор!!!! заебали в кабак сводишь хату снимешь в хату везмешь пивас анау мынау а она сука еще мозги ебет а не ты ее полностью с тобой согласен!
Тоже наболело?
И каждый воспринимает по своему.
Но рукаблудство всегда считалось грехом.
Наверное по этому раньше женили в 14 лет.
Сейчас другие времена, другие нравы.
Цитата: Максимыч от 05.01.2017 14:51:34
Фраза "Все в наших в руках" приобрело новый смысл
Фраза "Все в наших в руках" приобрело новый смысл
а уж какой смысл у фразы *пойду сглотну* )))