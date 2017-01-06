Китай запустил новый спутник для теста телекоммуникационных технологий

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едридмадрид 06 Января 2017 в 11:19:42
Запуск был произведен в четверг в 23.19 по местному времени (18.19 мск) с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" с космодрома Сичан в провинции Сычуань.
Спутник будет использоваться для обеспечения спутниковой связи, а также для тестирования многочастотной и скоростной передачи данных. Запуск спутника стал первым для Китая в 2017 году успешным запуском в космос.
Ранее Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) сообщила, что Китай в 2017 году планирует осуществить порядка 30 запусков в космос.
https://ria.ru/science/20170106/1485193758.html
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