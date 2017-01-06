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Наука и техника
Китай инвестирует 361 миллиард долларов в возобновляемые источники энергии
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едридмадрид 06 Января 2017 в 11:27:10
Китай планирует до 2020 года инвестировать 2,5 триллиона юаней (360,7 миллиарда долларов США) в возобновляемые источники энергии, заявил в четверг замначальника Государственного управления по делам энергетики КНР Ли Янчжэ.
 
"Согласно первоначальным подсчетам, в рамках реализации тринадцатого пятилетнего плана (2016-2020 годы) инвестиции в возобновляемые источники энергии достигнут 2,5 триллионов юаней", — приводятся его слова на сайте управления.
Проект по развитию возобновляемых источников энергии, по его словам, подготовлен совместно Государственным управлением по делам энергетики КНР и Национальной комиссией по развитию и реформам (NDRC) КНР.
 
Согласно плану, планируется увеличить долю потребления не ископаемых энергоресурсов, сокращать потребление угля. "Можно сказать, что чистые низкоуглеродистые источники энергии станут основным энергоресурсом в течение 13-й пятилетки", — отметил Ли Янчжэ.
 
Также власти Китая планируют к 2020 году увеличить потребление солнечной энергии, развивать гидроэнергетику, ветроэнергетику, геотермальную энергетику.
 
Иван Булатов
Источник: РИА «Новости»
Комментарии, по рейтингу, по дате
  едридмадрид 06.01.2017 в 12:11:36   # 571176
давно пора

если они это не сделают , то с такой проблемой как сейчас у них в экологии , чего стоит одни повышенный уровни -с связи с смогом над Пекином и прочими китайскими городами , релаьно смотришь и думаешь - как всем этим можно дышать ,

короче , если так и дальше пойдет , китайцы из массовой нации - станут представителями " Красной книги ",

ну или страна мутантов - Апокалипсис по-китайски , с их экологией
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  Гоги80 06.01.2017 в 13:40:40   # 571215
Учёные установили, что при цене барреля нефти $100+ чиновники тупо не успевают тырить все бабки, и в стране начинается экономический рост.
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