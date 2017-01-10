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Наука и техника
Актюбинских ученых оскорбляет слово «бешбармак»
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едридмадрид 10 Января 2017 в 11:29:01
Ученые Актобе выступают против того, чтобы национальное блюдо казахов называли «бешбармак». Слова «бес бармақ» в переводе значат «пять пальцев», объясняется тем, что его едят руками.

«Кому-то покажется забавным, а я считаю оскорбительным. Например, китайцы, японцы, а также некоторые народы Юго-Восточной Азии едят свои блюда палочками, но их блюда не называются же «две палочки». К тому же любой тюркоязычный народ знает, что «бармақ» – это большой палец, на руке и на ноге. А другие пальцы руки называются «саусақ», а на ногах «башпай». То есть у нас на одной руке один «бармақ» и четыре «саусақ». Получается, мы мутанты, которые имеют по десять больших пальцев на одной руке?» - возмущается доктор философских наук Алтай Тайжанов.

«Все это связано, прежде всего, с европоцентризмом, - отмечает ученый. - Они считали другие народы некультурными и отсталыми. Но кушать мясо вилкой, ложкой и сервировочным ножиком с одной стороны неудобно, с другой, не тот вкус.
У казахов много национальных блюд таких, как «жаубүйрек», «қазанжаппай», «бұжы», «қазы», «бұқтырма» и т.д. Но основную еду казахов принято называть «ет», а не «бешбармак». Это блюдо неразрывно связано с кочевым образом жизни казахов».

«Сведущие в анатомической структуре животных люди знают, что тушу животного можно разделить на 12 частей. Каждая часть подчинена определенной кости, основе, которая называется «жілік». У казахов кости имеют неодинаковое значение. Например, голова – главнее всего, затем идут жамбас (тазовая кость), жауырын (лопатка), затем другие кости, которые преподносятся аксакалам, гостям в возрасте, а особенно сватам (құдалар). Если дочка приехала погостить,  кладут в блюдо крестцы (құйымшақ), зятю – грудинку (төс).

Хозяйка должна была следить за тем, какую кость в какое блюдо положить. Часто хозяин объясняет жене статус гостя, а она должна сама догадаться, какой жілік положить. Если она перепутает кости, то это было непростительной ошибкой для хозяина и обидой, порою даже и оскорблением гостя. А если кочевник не имеет возможности резать скот, то он должен держать на запас именные кости от согыма. Согым – это не только приготовление мяса на зиму, но и приготовление к приезду случайных гостей», - рассказывает Алтай Тайжанов.

http://bnews.kz/ru/redesign/news/aktubinskih_uchenih_oskorblyaet_slovo_beshbaramak
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Fotinij 10.01.2017 в 11:36:25   # 572015
И что теперь? Если это блюдо переименовать, оно что, вкуснее станет?!
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  bozon house 10.01.2017 в 11:37:50   # 572016
Ученые Актобе
ЗЫ.Вспомнился один управитель, любивший на десерт кыз «бармақ» и четыре «саусақ» в банановом соусе.
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  Карл Зайцев 10.01.2017 в 11:41:01   # 572017
И этим нас пытаются отвлечь от временной регистрации? Не выйдет!
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  Likalika 10.01.2017 в 11:47:54   # 572019
Цитата: Карл Зайцев от 10.01.2017 11:41:01
И этим нас пытаются отвлечь от временной регистрации? Не выйдет!

не говорите, этот вопрос поважнее))))
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  ИНКВИЗИТОР 10.01.2017 в 11:49:06   # 572020
Вспомнился анекдот про британских ученых: британские ученые установили что маленькие тарелки спасают от переедания. но только ленивых и недогадливых
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  Xrustalka 10.01.2017 в 11:57:31   # 572021
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  ka3ax001 10.01.2017 в 12:00:51   # 572024
Тема конечно так себе. Никогда об этом не задумовался. Но в нашей семье слово "бешбармак" можно сказать вообще не используется...
Когда меня спрашивают что приготовить, я отвечаю "ет асып бер" или когда я спрашиваю что приготовили, мне отвечают "ет астым". И все всем понятно...
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  Manitu 10.01.2017 в 12:02:11   # 572025

Всегда думал что учёные должны заниматься наукой. Но наши походу от БЕШБАРМАКа не отползают.
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  Лялька 10.01.2017 в 12:07:09   # 572028
А диссертация уже написана?
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  едридмадрид 10.01.2017 в 12:10:06   # 572032
Цитата: Manitu от 10.01.2017 12:02:11

Всегда думал что учёные должны заниматься наукой. Но наши походу от БЕШБАРМАКа не отползают.


эххх, внесу ещё немного дровишек в тему ))

короче терки за слово- название "Бешбармак "
идут уже давно ,

даже в суде рассматривалась дело про название кафешки " "Бесбармачная "

"Бесбармак? Нет такого блюда в казахской кухне!" - заявил в суде Сарыаркинского района столицы начальник управления Конысбай Абил "
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  едридмадрид 10.01.2017 в 12:10:59   # 572033
Цитата: Лялька от 10.01.2017 12:07:09
А диссертация уже написана?


Абду-Али Кайдаров, профессор, академик НАН РК, доктор филологических наук:

- Собственно казахи не называют это блюдо "бесбармак". Определение это было придумано третьими лицами на основе самого процесса: видя, как казахи едят руками, пятью пальцами. Постепенно выражение вошло в обиход, хотя литературно название блюда звучит как "ет" - мясо. Мало ли что есть в разговорной речи, но литературные нормы употребления этих выражений не допускают. Ни в одном фразеологизме, пословице, поговорке, ни у одного классика казахской литературы вы не найдете, чтобы это блюдо называлось бесбармаком. Потому что это уровень разговорного языка. Понятие "бесбармак" не соответствует менталитету нации, его употребление нередко вызывает какие-то эмоции. И с точки зрения логики казахского языка, называть заведение этим словом недопустимо.

Гульдархан Смагулова, доктор филологических наук, зав. кафедрой казахской филологии КазНУ:

- Характеристика самого процесса - как казахи едят мясо, перешло в название блюда. Существуют вариации - например, "бешбармак". Это допускается в устной речи, но не является литературным термином. Само по себе слово "бесбармак" не является оскорбительным, хотя, если речь идет о том, чтобы назвать так целое заведение, можно уследить какой-то негативный характер. Ведь филологически понятие "бесбармак" связано не столько с самим блюдом, сколько с процессом его употребления. Так что аналогии с лагманными и пельменными здесь неуместны.

Рустем Шойбеков, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой казахского языка КазЖенПИ:

- В казахском языке в словаре нет такого слова, хотя сейчас это название блюда имеет большое распространение. Но несмотря на это, с точки зрения филологии, нельзя поставить просторечное название "бесбармак" на одну ступень с исконным "ет" (мясо).
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  Hostel 10.01.2017 в 12:20:34   # 572038
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  Manitu 10.01.2017 в 12:23:05   # 572040

Цитата: едридмадрид от 10.01.2017 12:10:06

"Бесбармак? Нет такого блюда в казахской кухне!" - заявил в суде Сарыаркинского района столицы начальник управления Конысбай Абил "

Ну если до суда доходит, то можно заявить, что это абсолютно новое блюдо, не имеющее отношения к казахской кухне. При желании можно даже название запатентовать.
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  spy 10.01.2017 в 12:24:20   # 572041
Дебилы займитесь делом уже блять...дормоеды...
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  babki 10.01.2017 в 12:24:42   # 572042
Цитата: ka3ax001 от 10.01.2017 12:00:51
Тема конечно так себе. Никогда об этом не задумовался. Но в нашей семье слово "бешбармак" можно сказать вообще не используется...
Когда меня спрашивают что приготовить, я отвечаю "ет асып бер" или когда я спрашиваю что приготовили, мне отвечают "ет астым". И все всем понятно...
Правильно, и у нас и всех наших многочисленных родственников обсуждамое блюдо называют "ет асу". А по сути проблем поважнее хватает.
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  tod777 10.01.2017 в 12:25:19   # 572043
А то что четыре остальных разных пальца называются одинаково одним словом переводятся их не мутирует смущает
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  едридмадрид 10.01.2017 в 12:27:51   # 572045
Цитата: Manitu от 10.01.2017 12:23:05

Цитата: едридмадрид от 10.01.2017 12:10:06

"Бесбармак? Нет такого блюда в казахской кухне!" - заявил в суде Сарыаркинского района столицы начальник управления Конысбай Абил "

Ну если до суда доходит, то можно заявить, что это абсолютно новое блюдо, не имеющее отношения к казахской кухне. При желании можно даже название запатентовать.


поздно батенька , поздно

Само слово «бешбармак» уже никому не принадлежит. Запатентовано во Франции

а ещё вроде американцы подсуетились , и у себя запатентовали наше национальное блюдо – бешбармак
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  spy 10.01.2017 в 12:28:09   # 572046
Цитата: ka3ax001 от 10.01.2017 12:00:51
Тема конечно так себе. Никогда об этом не задумовался. Но в нашей семье слово "бешбармак" можно сказать вообще не используется...
Когда меня спрашивают что приготовить, я отвечаю "ет асып бер" или когда я спрашиваю что приготовили, мне отвечают "ет астым". И все всем понятно...
И что это означает?
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  едридмадрид 10.01.2017 в 12:29:38   # 572048
для справки о Франции ,

" Есть версия, что запатентовали казахи, которые мигрировали в начале века. Также қазы, кумыс уже запатентованы в Западной Европе. А если говорить об этимологии, есть описания Левшина, писавшего еще в 19 веке. Есть краевед, который писал о бечбармаке в башкирских степях. Говорить о первичности сложно. Мы в семье не используем слово «бешбармак». В аулах, в степных районах его нет. Это городское слово. Для удобства говорим «беш». Мы говорим ет – мясо. Это тюркское слово. Но не совсем казахское."

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  старик 10.01.2017 в 12:33:48   # 572049
Моя мать сорок лет тому назад называла это блюдо "Кульчетай". Не знаю почему, да и мне по фигу. Как впрочем и по поводу бесбармака.
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  Manitu 10.01.2017 в 12:39:13   # 572053
Всё, я обедать, не могу больше
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