Актюбинских ученых оскорбляет слово «бешбармак»

Тема конечно так себе. Никогда об этом не задумовался. Но в нашей семье слово "бешбармак" можно сказать вообще не используется...Когда меня спрашивают что приготовить, я отвечаю "ет асып бер" или когда я спрашиваю что приготовили, мне отвечают "ет астым". И все всем понятно...