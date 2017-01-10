Актюбинских ученых оскорбляет слово «бешбармак»

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едридмадрид 10 Января 2017 в 11:29:01
«Кому-то покажется забавным, а я считаю оскорбительным. Например, китайцы, японцы, а также некоторые народы Юго-Восточной Азии едят свои блюда палочками, но их блюда не называются же «две палочки». К тому же любой тюркоязычный народ знает, что «бармақ» – это большой палец, на руке и на ноге. А другие пальцы руки называются «саусақ», а на ногах «башпай». То есть у нас на одной руке один «бармақ» и четыре «саусақ». Получается, мы мутанты, которые имеют по десять больших пальцев на одной руке?» - возмущается доктор философских наук Алтай Тайжанов.
«Все это связано, прежде всего, с европоцентризмом, - отмечает ученый. - Они считали другие народы некультурными и отсталыми. Но кушать мясо вилкой, ложкой и сервировочным ножиком с одной стороны неудобно, с другой, не тот вкус.
У казахов много национальных блюд таких, как «жаубүйрек», «қазанжаппай», «бұжы», «қазы», «бұқтырма» и т.д. Но основную еду казахов принято называть «ет», а не «бешбармак». Это блюдо неразрывно связано с кочевым образом жизни казахов».
«Сведущие в анатомической структуре животных люди знают, что тушу животного можно разделить на 12 частей. Каждая часть подчинена определенной кости, основе, которая называется «жілік». У казахов кости имеют неодинаковое значение. Например, голова – главнее всего, затем идут жамбас (тазовая кость), жауырын (лопатка), затем другие кости, которые преподносятся аксакалам, гостям в возрасте, а особенно сватам (құдалар). Если дочка приехала погостить, кладут в блюдо крестцы (құйымшақ), зятю – грудинку (төс).
Хозяйка должна была следить за тем, какую кость в какое блюдо положить. Часто хозяин объясняет жене статус гостя, а она должна сама догадаться, какой жілік положить. Если она перепутает кости, то это было непростительной ошибкой для хозяина и обидой, порою даже и оскорблением гостя. А если кочевник не имеет возможности резать скот, то он должен держать на запас именные кости от согыма. Согым – это не только приготовление мяса на зиму, но и приготовление к приезду случайных гостей», - рассказывает Алтай Тайжанов.
http://bnews.kz/ru/redesign/news/aktubinskih_uchenih_oskorblyaet_slovo_beshbaramak
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 10.01.2017 в 11:37:50 # 572016
ЗЫ.Вспомнился один управитель, любивший на десерт кыз «бармақ» и четыре «саусақ» в банановом соусе.
Карл Зайцев 10.01.2017 в 11:41:01 # 572017
Цитата: Карл Зайцев от 10.01.2017 11:41:01
И этим нас пытаются отвлечь от временной регистрации? Не выйдет!
И этим нас пытаются отвлечь от временной регистрации? Не выйдет!
не говорите, этот вопрос поважнее))))
ИНКВИЗИТОР 10.01.2017 в 11:49:06 # 572020
Когда меня спрашивают что приготовить, я отвечаю "ет асып бер" или когда я спрашиваю что приготовили, мне отвечают "ет астым". И все всем понятно...
Всегда думал что учёные должны заниматься наукой. Но наши походу от БЕШБАРМАКа не отползают.
едридмадрид 10.01.2017 в 12:10:06 # 572032
Цитата: Manitu от 10.01.2017 12:02:11
Всегда думал что учёные должны заниматься наукой. Но наши походу от БЕШБАРМАКа не отползают.
Всегда думал что учёные должны заниматься наукой. Но наши походу от БЕШБАРМАКа не отползают.
эххх, внесу ещё немного дровишек в тему ))
короче терки за слово- название "Бешбармак "
идут уже давно ,
даже в суде рассматривалась дело про название кафешки " "Бесбармачная "
"Бесбармак? Нет такого блюда в казахской кухне!" - заявил в суде Сарыаркинского района столицы начальник управления Конысбай Абил "
едридмадрид 10.01.2017 в 12:10:59 # 572033
Цитата: Лялька от 10.01.2017 12:07:09
А диссертация уже написана?
А диссертация уже написана?
Абду-Али Кайдаров, профессор, академик НАН РК, доктор филологических наук:
- Собственно казахи не называют это блюдо "бесбармак". Определение это было придумано третьими лицами на основе самого процесса: видя, как казахи едят руками, пятью пальцами. Постепенно выражение вошло в обиход, хотя литературно название блюда звучит как "ет" - мясо. Мало ли что есть в разговорной речи, но литературные нормы употребления этих выражений не допускают. Ни в одном фразеологизме, пословице, поговорке, ни у одного классика казахской литературы вы не найдете, чтобы это блюдо называлось бесбармаком. Потому что это уровень разговорного языка. Понятие "бесбармак" не соответствует менталитету нации, его употребление нередко вызывает какие-то эмоции. И с точки зрения логики казахского языка, называть заведение этим словом недопустимо.
Гульдархан Смагулова, доктор филологических наук, зав. кафедрой казахской филологии КазНУ:
- Характеристика самого процесса - как казахи едят мясо, перешло в название блюда. Существуют вариации - например, "бешбармак". Это допускается в устной речи, но не является литературным термином. Само по себе слово "бесбармак" не является оскорбительным, хотя, если речь идет о том, чтобы назвать так целое заведение, можно уследить какой-то негативный характер. Ведь филологически понятие "бесбармак" связано не столько с самим блюдом, сколько с процессом его употребления. Так что аналогии с лагманными и пельменными здесь неуместны.
Рустем Шойбеков, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой казахского языка КазЖенПИ:
- В казахском языке в словаре нет такого слова, хотя сейчас это название блюда имеет большое распространение. Но несмотря на это, с точки зрения филологии, нельзя поставить просторечное название "бесбармак" на одну ступень с исконным "ет" (мясо).
Цитата: едридмадрид от 10.01.2017 12:10:06
"Бесбармак? Нет такого блюда в казахской кухне!" - заявил в суде Сарыаркинского района столицы начальник управления Конысбай Абил "
"Бесбармак? Нет такого блюда в казахской кухне!" - заявил в суде Сарыаркинского района столицы начальник управления Конысбай Абил "
Ну если до суда доходит, то можно заявить, что это абсолютно новое блюдо, не имеющее отношения к казахской кухне. При желании можно даже название запатентовать.
Цитата: ka3ax001 от 10.01.2017 12:00:51Правильно, и у нас и всех наших многочисленных родственников обсуждамое блюдо называют "ет асу". А по сути проблем поважнее хватает.
Тема конечно так себе. Никогда об этом не задумовался. Но в нашей семье слово "бешбармак" можно сказать вообще не используется...
Когда меня спрашивают что приготовить, я отвечаю "ет асып бер" или когда я спрашиваю что приготовили, мне отвечают "ет астым". И все всем понятно...
Тема конечно так себе. Никогда об этом не задумовался. Но в нашей семье слово "бешбармак" можно сказать вообще не используется...
Когда меня спрашивают что приготовить, я отвечаю "ет асып бер" или когда я спрашиваю что приготовили, мне отвечают "ет астым". И все всем понятно...
едридмадрид 10.01.2017 в 12:27:51 # 572045
Цитата: Manitu от 10.01.2017 12:23:05
Ну если до суда доходит, то можно заявить, что это абсолютно новое блюдо, не имеющее отношения к казахской кухне. При желании можно даже название запатентовать.
Цитата: едридмадрид от 10.01.2017 12:10:06
"Бесбармак? Нет такого блюда в казахской кухне!" - заявил в суде Сарыаркинского района столицы начальник управления Конысбай Абил "
"Бесбармак? Нет такого блюда в казахской кухне!" - заявил в суде Сарыаркинского района столицы начальник управления Конысбай Абил "
Ну если до суда доходит, то можно заявить, что это абсолютно новое блюдо, не имеющее отношения к казахской кухне. При желании можно даже название запатентовать.
поздно батенька , поздно
Само слово «бешбармак» уже никому не принадлежит. Запатентовано во Франции
а ещё вроде американцы подсуетились , и у себя запатентовали наше национальное блюдо – бешбармак
Цитата: ka3ax001 от 10.01.2017 12:00:51И что это означает?
Тема конечно так себе. Никогда об этом не задумовался. Но в нашей семье слово "бешбармак" можно сказать вообще не используется...
Когда меня спрашивают что приготовить, я отвечаю "ет асып бер" или когда я спрашиваю что приготовили, мне отвечают "ет астым". И все всем понятно...
Тема конечно так себе. Никогда об этом не задумовался. Но в нашей семье слово "бешбармак" можно сказать вообще не используется...
Когда меня спрашивают что приготовить, я отвечаю "ет асып бер" или когда я спрашиваю что приготовили, мне отвечают "ет астым". И все всем понятно...
едридмадрид 10.01.2017 в 12:29:38 # 572048
" Есть версия, что запатентовали казахи, которые мигрировали в начале века. Также қазы, кумыс уже запатентованы в Западной Европе. А если говорить об этимологии, есть описания Левшина, писавшего еще в 19 веке. Есть краевед, который писал о бечбармаке в башкирских степях. Говорить о первичности сложно. Мы в семье не используем слово «бешбармак». В аулах, в степных районах его нет. Это городское слово. Для удобства говорим «беш». Мы говорим ет – мясо. Это тюркское слово. Но не совсем казахское."