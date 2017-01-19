В КазГео рассказали, как стать участником экспедиции в Антарктиду

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name19 19 Января 2017 в 10:03:19
"Сейчас в активной фазе разработка членства в КазГео. У нас есть свой сайт, страницы в социальных сетях. Можно наблюдать на сайте. Каждый раз когда объявляется, анонсируем это. Думаю, каждый человек, который имеет желание, может подавать заявку. Отбор, как я говорил, проводится индивидуально. Есть совет, который проводит собеседования. Все физические и другие данные проверяются. Самое главное, чтобы человек был морально и физически готов. Остальное, думаю, можно осуществить", — сказал Тастанбеков, отвечая на вопрос журналистов.
Он также сказал о возможности открытия казахстанской научной станции в Антарктиде.
"По поводу открытия научной станции в Антарктиде, это одна из мечт, к которой мы стремимся и идем. Понимаем, что сил Казахского географического общества не достаточно для того, чтобы это сделать. Тут без государственного участия и непосредственно финансирования это будет тяжело осуществить. Но над этим мы работаем. Как уже говорил, первым шагом было присоединение к самому договору об Антарктике, вторая наша экспедиция дает нам уже право ратироваться в секретариате этого договора и переходить к категории членов, которые имеют право голоса. В 2016 году в мае было заседание секретариата договора в Чили, в котором наш представитель принял участие. Озвучивался вопрос, что Казахстан имеет намерения об открытии станции. Думаю, если наше правительство поддержит, то это очень осуществимый вопрос. Думаю, для наших ученых это будет очень интересно", — добавил председатель президиума.
http://ru.sputniknews.kz/radio/20170118/1398812/v-kazgeo-rasskazali-kak-stat-uchastnikom-ehkspedicii-v-antarktidu.html
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