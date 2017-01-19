Китай ввел в эксплуатацию первый в мире спутник квантовой связи

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danilov 19 Января 2017 в 10:36:57
В эксплуатацию его ввели 18 января после проведения тестов на орбите. При этом ранее планировалось ввести его в эксплуатацию еще во второй половине ноября. Тесты включали в себя проверку работоспособности спутниковой платформы, тест под нагрузкой, а также проведение проверки различных каналов связи спутника с наземными станциями, передает РИА «Новости».
По словам академика Китайской академии наук Пань Цзяньвэя, спутник работает исправно. К 2030 году КНР намерена создать глобальную сеть квантовой связи.
Квантовые сети решают проблемы взлома существующих методик шифрования и безопасной передачи информации. Благодаря принципу неопределенности Гейзенберга третьей стороне невозможно считывать информацию с канала данных.
http://vz.ru/news/2017/1/18/853938.html
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Хитрая жопа 19.01.2017 в 14:07:05 # 574763