NASA признало неготовность частных американских компаний к отправке астронавтов на МКС

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danilov 19 Января 2017 в 17:52:23
Первоначально планировалось, что новые американские пилотируемые корабли будут готовы в 2015 году с тем, чтобы в 2018 году начать переправлять астронавтов на МКС. Однако, по заключению чиновников NASA, до 2019 года американские космические аппараты не будут готовы регулярно перевозить американских астронавтов на орбиту. Несмотря на давление со стороны властей, руководство обеих компаний заявило, что не будет отправлять корабли, пока все проблемы безопасности не будут решены.
В результате NASA вынуждено заказать до пяти дополнительных мест для американских астронавтов в российских «Союзах» в течение следующих трех лет. По информации NASA, три дополнительных места, которые могут быть куплены для весенних миссий 2019 года, обеспечили бы «основную или резервную способность транспортировки».
NASA приобретает места на «Союзах» у Boing, которому они, в свою очередь, достались от российской стороны в качестве компенсации за урегулирование правового спора по проекту «Морской старт». Общая сумма претензий Boing к РКК «Энергия» — около $300 млн. Стоимость одного места на «Союзе» при доставке астронавта на МКС и возвращении его обратно составляет в среднем $81 млн.
Отмечается, что другого выхода у NASA нет, поскольку шесть лет назад оно вывело из эксплуатации свой парк шаттлов.
NASA планирует увеличить количество своих астронавтов на МКС для проведения научных экспериментов, в то время как Россия уменьшает количество космонавтов на российском сегменте МКС с трех до двух.
https://rns.online/military/NASA-priznalo-negotovnost-chastnih-amerikanskih-kompanii-k-otpravke-astronavtov-na-MKS-2017-01-19/