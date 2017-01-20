Полицейским устанавливают камеры на крышу автомобиля

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danilov 20 Января 2017 в 14:23:10
Подобные устройства, по данным из открытых источников, оборудованы инфракрасными камерами с 30-кратным увеличением и специальными стеклоочистителями, позволяющими работать в плохую погоду. Вращать камеру можно пультом, устанавливаемым в салоне авто.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Что-то перебарщивают полицейские. Не государство, а тюрьма прямо.
alpha_portal 20.01.2017 в 16:03:06 # 575066
Аппокалипсис близок
Сколько смотрю фантастику про постаппокалиптическое будущее: все начинает сбываться))))))))))
Скоро пукнуть не дадут нигде
Еще бы роботов ввели, вместо полицейских, чтобы граждане по струночке ходили)))
А то, толку то от камер, когда перед носом у полицейских правонарушения происходят а они, обвешанные камерами, даже носом не ведут. Да что говорить и з окна сейчас сморю на 8 нарушителей и мимо них проезжают в час по 5 патрулей. и хотьь бы что. Толи сами полицейские ПДД не знают, то ли свои стоят))))