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Наука и техника
Полицейским устанавливают камеры на крышу автомобиля
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danilov 20 Января 2017 в 14:23:10
"Это автомобильные видеорегистраторы для патрульных машин для фиксации правонарушений. В настоящее время идет установка, монтаж камер, - сообщила пресс-секретарь ДВД Атырауской области Гульназира Мухтарова.



Подобные устройства, по данным из открытых источников, оборудованы инфракрасными камерами с 30-кратным увеличением и специальными стеклоочистителями, позволяющими работать в плохую погоду. Вращать камеру можно пультом, устанавливаемым в салоне авто.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Absolute 20.01.2017 в 14:30:19   # 575028
У нас что не гражданское общество ?
Что-то перебарщивают полицейские. Не государство, а тюрьма прямо.
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  Нива 20.01.2017 в 14:35:26   # 575029
выгодное вложение)
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  Pooman 20.01.2017 в 14:44:14   # 575030
В Тюрьмах столько камер нет сколько их в городе понаставили, мы все живем в одной большой тюрьме и государство нас считает заключенными которые должны платить за каждый вдох, плевок(природа человека создала нас таким что при болезни мы отхаркиваем и государство на этом решило заработать) на землю итд! Пидорасы!
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  Рамзес 20.01.2017 в 15:07:35   # 575042
Half Life
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  BioSSiK 20.01.2017 в 15:53:40   # 575063
затягивают гайки, вложишься немного в это дело, за то сколько прибыли потом от штрафов!! и не надо искать другие пути для выхода из кризиса, да ?
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  Zoggyla 20.01.2017 в 15:57:30   # 575064
А чё так перепугались?Нет уверенности в себе? Теперь принудительно прививаться будет.
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  alpha_portal 20.01.2017 в 16:03:06   # 575066

Аппокалипсис близок
Сколько смотрю фантастику про постаппокалиптическое будущее: все начинает сбываться))))))))))
Скоро пукнуть не дадут нигде
Еще бы роботов ввели, вместо полицейских, чтобы граждане по струночке ходили)))
А то, толку то от камер, когда перед носом у полицейских правонарушения происходят а они, обвешанные камерами, даже носом не ведут. Да что говорить и з окна сейчас сморю на 8 нарушителей и мимо них проезжают в час по 5 патрулей. и хотьь бы что. Толи сами полицейские ПДД не знают, то ли свои стоят))))
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  izorro 20.01.2017 в 18:38:22   # 575104
если бы еще штрафы наложили на полицейских камера не работает штраф камера не работает штраф если тебя уже штрафовали за нерабочую камеру значит штраф удваивается! таким образом врят ли полиция будет брать взятки ведь камера всегда будет работать!
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  jumanjiqz 20.01.2017 в 19:01:40   # 575111
Х..й вас всех пойми! Если не работает полиция то она плохая, тут они начали что-то делать для работы чтобы привлечь нарушителей к ответственности, начали устанавливать камеры, опять виноваты...
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