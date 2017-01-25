«Роскосмос» отозвал все двигатели второй и третьей ступени ракет «Протон-М»

Выйти из космоса: рейтинг аварийности ракет-носителей
1 декабря произошло крушение грузового корабля «Прогресс МС-04», который стартовал вместе с ракетой-носителем «Союз-У». Причины аварии до сих пор не известны, но СМИ сообщили о планах «Роскосмоса» отказаться от ракет «Союз-У». РБК подсчитал, что коэффициент аварийности этой модели ракет составляет 6,3% — 54 запуска из 858 (с 1973 года) закончились неудачей.
С 1957 года по настоящее время в мире было произведено 5597 космических пусков. Из них 651 запуск (11,6%) был аварийным. Россия — лидер по числу запущенных ракет, 12% от всех российских и советских космических пусков были неудачными — больше, чем в Китае или Европе, но меньше, чем в США.
РБК собрал 18 ракет-носителей, которые хотя бы один раз запускались в 2016 году, они ранжированы по коэффициенту аварийности запусков. Неудачным считался такой орбитальный запуск, в ходе которого произошла либо авария, либо сбой, не позволивший спутнику выйти на рабочую орбиту. Без учета новичков «космического клуба» (например, Северной Кореи) по уровню аварийности лидируют индийские ракеты семейства GSLV и израильские ракеты Shavit.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/photoreport/05/12/2016/584533ac9a79475555bb4777
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