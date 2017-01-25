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Наука и техника
«Роскосмос» отозвал все двигатели второй и третьей ступени ракет «Протон-М»
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едридмадрид 25 Января 2017 в 21:21:17
Роскосмос решил отозвать все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М» из-за технологических проблем, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий космической промышленности



Они рассказали, что речь идет о двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214, собранных на Воронежском механическом заводе.

Проблемы была выявлена в ходе огневых испытаний. Оказалось, что при сборке двигателей использовались «неликвидные компоненты» — вместо материалов с содержанием драгоценных металлов использовались менее жаростойкие.
ФСБ, прокуратура и СКР проверяют, как замена материалов оказалась незамеченной целым рядом структур, отвечающих за контроль качества, куда могли пропасть драгоценные металлы..

Отзыв касается всех двигателей для «Протонов», выпущенных на Воронежском механическом заводе за последние несколько лет, включая те, что уже доставлены на Байконур. Это несколько десятков единиц.

В 2017 года Роскосмос планировал провести 27 пусков. Не менее восьми из них приходятся на «Протоны».
Теперь первый пуск «Протона состоится не ранее лета, отмечает «Коммерсантъ». Источники газеты, близкие к госкорпорации, сообщили, что перед этим «будет проведена полная комплексная проверка каждого отдельного изделия».

https://tvrain.ru/news/dvigateli-426148/
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  walker 25.01.2017 в 22:40:06   # 576058
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«Роскосмос» отозвал все двигатели второй и третьей ступени ракет «Протон-М»

Исходя из этого, продукция российского автопрома по надежности превосходит продукцию Роскосмоса)))
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  Ал 25.01.2017 в 22:49:14   # 576064
Цитата: walker от 25.01.2017 22:40:06

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Выйти из космоса: рейтинг аварийности ракет-носителей
1 декабря произошло крушение грузового корабля «Прогресс МС-04», который стартовал вместе с ракетой-носителем «Союз-У». Причины аварии до сих пор не известны, но СМИ сообщили о планах «Роскосмоса» отказаться от ракет «Союз-У». РБК подсчитал, что коэффициент аварийности этой модели ракет составляет 6,3% — 54 запуска из 858 (с 1973 года) закончились неудачей.
С 1957 года по настоящее время в мире было произведено 5597 космических пусков. Из них 651 запуск (11,6%) был аварийным. Россия — лидер по числу запущенных ракет, 12% от​ всех российских и советских космических пусков были неудачными — больше, чем в Китае или Европе, но меньше, чем в США.
РБК собрал 18 ракет-носителей, которые хотя бы один раз запускались в 2016 году, они ранжированы по коэффициенту аварийности запусков. Неудачным считался такой орбитальный запуск, в ходе которого произошла либо авария, либо сбой, не позволивший спутнику выйти на рабочую орбиту. Без учета новичков «космического клуба» (например, Северной Кореи) по уровню аварийности лидируют индийские ракеты семейства GSLV и израильские ракеты Shavit.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/photoreport/05/12/2016/584533ac9a79475555bb4777

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