«Роскосмос» отозвал все двигатели второй и третьей ступени ракет «Протон-М»

Выйти из космоса: рейтинг аварийности ракет-носителей1 декабря произошло крушение грузового корабля «Прогресс МС-04», который стартовал вместе с ракетой-носителем «Союз-У». Причины аварии до сих пор не известны, но СМИ сообщили о планах «Роскосмоса» отказаться от ракет «Союз-У». РБК подсчитал, что коэффициент аварийности этой модели ракет составляет 6,3% — 54 запуска из 858 (с 1973 года) закончились неудачей.С 1957 года по настоящее время в мире было произведено 5597 космических пусков. Из них 651 запуск (11,6%) был аварийным.РБК собрал 18 ракет-носителей, которые хотя бы один раз запускались в 2016 году, они ранжированы по коэффициенту аварийности запусков. Неудачным считался такой орбитальный запуск, в ходе которого произошла либо авария, либо сбой, не позволивший спутнику выйти на рабочую орбиту. Без учета новичков «космического клуба» (например, Северной Кореи) по уровню аварийности лидируют индийские ракеты семейства GSLV и израильские ракеты Shavit.Подробнее на РБК: