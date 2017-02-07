50 учебников на казахском переведут на английский язык

Кроме того, принято решение о написании учебников на английском языке, изданных на казахском языкеМоим умом это не понять! Не понять и то, как можно обучать математике на английском языке? Сейчас учителя объясняют на понятном основной аудитории языке, а когда начнут на английском...! Ведь обучение наукам предполагает прежде всего понимание мыслей учителя. ГДЕ, ну ГДЕ взять столько учителей , способных на казахском или английском донести свою методу до учеников??? Ведь по моему уже в двадцатом году предполагается старшие классы перевести на новые рельсы. И вообще, кто нибудь задумался над тем для чего огород городить? Ну я еще понимаю перевести обучение на государственный язык, этому хоть есть разумное обоснование, ну а английский то зачем? Зачем осложнять и без того сложную жизнь учеников? Неужели и здесь распил денег:
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Гость 07 Февраля 2017 в 19:38:29
«По полиязычию. В последнее время этому вопросу уделяется большое внимание. В 42-х вузах реализуется различные программы на английском языке. Кроме того, принято решение о написании учебников на английском языке, изданных на казахском языке. Для чего это делается? Нам есть, что сказать миру, есть достижения ученых, хотя это критикует. Сейчас 50 учебников переводится, в будущем планируется эту цифру увеличивать», - сообщил Алшанов.
Он пояснил, что сейчас стоит важная задача по цифровизации учебников, изданных на казахском языке, а также сделать их доступными для всех с помощью республиканской электронной библиотеки.
Ранее сообщалось, что в Казахстане начали разрабатывать учебники в рамках массового внедрения трехъязычного образования.
В настоящее время в ряде школ уже апробируется трехъязычное образование. А с 2019 года в старших классах (10-11-12 классы) начнется изучение на английском языке четырёх предметов естественного цикла: химия, физика, информатика и биология. Поэтапное внедрение запланировано до 2023 года.
http://www.ratel.kz/kaz/50_uchebnikov_na_kazahskom_perevedu t_na_anglijskij_jazyk
Комментарии, по рейтингу, по дате
Если провести тест выпусников результат будет Ху---же некуда
alpha_portal 07.02.2017 в 21:22:17 # 579058