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Наука и техника
50 учебников на казахском переведут на английский язык
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Гость 07 Февраля 2017 в 19:38:29
50 учебников, изданных на казахском языке, в рамках внедрения трехъязычия в Казахстане переводятся на английский язык. Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК заявил председатель Ассоциации высших учебных заведений РК Рахман Алшанов, передает Казинформ.

«По полиязычию. В последнее время этому вопросу уделяется большое внимание. В 42-х вузах реализуется различные программы на английском языке. Кроме того, принято решение о написании учебников на английском языке, изданных на казахском языке. Для чего это делается? Нам есть, что сказать миру, есть достижения ученых, хотя это критикует. Сейчас 50 учебников переводится, в будущем планируется эту цифру увеличивать», - сообщил Алшанов.

Он пояснил, что сейчас стоит важная задача по цифровизации учебников, изданных на казахском языке, а также сделать их доступными для всех с помощью республиканской электронной библиотеки.

Ранее сообщалось, что в Казахстане начали разрабатывать учебники в рамках массового внедрения трехъязычного образования.

В настоящее время в ряде школ уже апробируется трехъязычное образование. А с 2019 года в старших классах (10-11-12 классы) начнется изучение на английском языке четырёх предметов естественного цикла: химия, физика, информатика и биология. Поэтапное внедрение запланировано до 2023 года.

http://www.ratel.kz/kaz/50_uchebnikov_na_kazahskom_perevedu t_na_anglijskij_jazyk
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 07.02.2017 в 19:53:48   # 579033
Quote:
Кроме того, принято решение о написании учебников на английском языке, изданных на казахском языке
Моим умом это не понять! Не понять и то, как можно обучать математике на английском языке? Сейчас учителя объясняют на понятном основной аудитории языке, а когда начнут на английском...! Ведь обучение наукам предполагает прежде всего понимание мыслей учителя. ГДЕ, ну ГДЕ взять столько учителей , способных на казахском или английском донести свою методу до учеников??? Ведь по моему уже в двадцатом году предполагается старшие классы перевести на новые рельсы. И вообще, кто нибудь задумался над тем для чего огород городить? Ну я еще понимаю перевести обучение на государственный язык, этому хоть есть разумное обоснование, ну а английский то зачем? Зачем осложнять и без того сложную жизнь учеников? Неужели и здесь распил денег:
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  Лялька 07.02.2017 в 20:30:00   # 579043
А переводить также с ошибками будут? Ата Мура это шедевр!!!!
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  Skype 07.02.2017 в 21:14:17   # 579055
Вообщем по ходу будет, то что есть сейчас. Ученики ни по русски, ни по казахски грамотно писать не могут. не ну не все конечно есть уникальные ученики, которым повезло что есть в семье педагог преподающий один из языков.

Если провести тест выпусников результат будет Ху---же некуда
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  alpha_portal 07.02.2017 в 21:22:17   # 579058
Да сразу на Китайский переводите Что кота за яйца хвост тянуть
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  Софруджу 07.02.2017 в 21:34:39   # 579065
Учебники надо выкинуть. Из-за их ужасного качества. Не скажу - написать другие, потому что, по-моему, некому. А закупить другие в странах, где они нормальные. Достаточно взглянуть, как они переводят с казахского на русский и обратно, чтобы захотелось застрелиться
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  Софруджу 07.02.2017 в 21:34:40   # 579066
Учебники надо выкинуть. Из-за их ужасного качества. Не скажу - написать другие, потому что, по-моему, некому. А закупить другие в странах, где они нормальные. Достаточно взглянуть, как они переводят с казахского на русский и обратно, чтобы захотелось застрелиться
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  трактор 07.02.2017 в 23:27:32   # 579086
здесь наверное сейчас можно вставит всем известную фотку Сергея Лаврова
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