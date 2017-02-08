Новый препарат от рака легких успешно испытан на людях

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danilov 08 Февраля 2017 в 23:36:41
Боб Берри - один из трех человек, принимавших участие в испытаниях этого лекарства от рака в медицинском центре The Christie (Манчестер) и один из 12 человек во всем мире.
60-летнему пациенту был диагностирован рак легких три года назад, после того, как он начал страдать от боли в плече. Боб перенес операцию по удалению опухоли, но было слишком поздно – болезнь прогрессировала и уже распространилась на лимфоузлы. Он был передан в клинику The Christie для лечения и вскоре начал изнурительный курс лучевой и химиотерапии, которые оказались неудачными.
После того, как организм Боба перестал реагировать на все виды предлагаемых лекарств, врачи сообщили, что ему осталось жить около 1,5 года.
Было решено перевести его в блок клинических испытаний больницы, а год назад Боб стал одним из первых людей, которых начали лечить с помощью нового препарата, название которого пока не сообщают. Это первое тестирование нового лекарства на людях, испытание которого проходит сейчас в шести центрах по всему миру. Лечение сочетает в себе прием препарата совместно с курсом иммунотерапии.
"Три года назад сообщили, что мне осталось жить от 12 до 18 месяцев, но я уже пережил этот срок и чувствую себя хорошо. В конце концов, это клиническое испытание продлило мою жизнь, и за это я более чем благодарен. Советую всем, кому предложат клинические испытания серьезно рассмотреть этот вопрос", - сказал Боб.
Консультант Боба в медицинском центре The Christie, доктор Мэтью Кребс, сказал: "Боб с энтузиазмом принял участие в этом клиническом испытании и его последние сканирования показывают, что он полностью выздоровел без видимых остатков опухоли в его теле. Но нам нужно еще будет внимательно отслеживать состояние Боба с проведением регулярных сканирований, чтобы удостовериться, что болезнь ушла безвозвратно. Предстоит еще много дальнейших исследований, чтобы установить, как реагируют на новый препарат другие пациенты с таким сложным диагнозом на поздних стадиях, как у Боба".
http://tech4life.uk/novyj-preparat-ot-raka-legkih-uspeshno-ispytan-na-lyudyah/
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Цитата: Snake666 от 08.02.2017 23:40:38
Где-то читал, что рак - это просто грибок кандида (молочница). Лечится содой. Ещё про керосин пишут.
Где-то читал, что рак - это просто грибок кандида (молочница). Лечится содой. Ещё про керосин пишут.
Если все было бы так просто...
Викторовна 08.02.2017 в 23:53:07 # 579430